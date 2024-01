Venezuela y Guyana se comprometen a resolver el diferendo territorial de forma «pacífica, sin provocaciones», ni «injerencias de terceros».

Título:

Resumen del encuentro de cancilleres:

La reunión de los cancilleres de Venezuela y Guyana en Brasilia es un paso positivo en el proceso de diálogo para resolver la controversia sobre el Esequibo. Ambos países han expresado su voluntad de continuar la negociación y de abordar el conflicto en un ambiente pacífico y sin amenazas.

Venezuela ha reiterado su postura de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el instrumento jurídico para resolver la disputa. Guyana, por su parte, se basa en el laudo arbitral de 1899 y apuesta por resolver el conflicto a través de la Corte Internacional de Justicia.

Además del Esequibo, los cancilleres también abordaron la necesidad de delimitar las aguas marítimas en disputa entre ambos países.

La reunión de Brasilia es un buen comienzo para el diálogo entre Venezuela y Guyana. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para resolver la controversia del Esequibo.

La hora de ruta sobre las áreas marítimas:

En el contexto de la controversia territorial sobre el Esequibo, la propuesta de Venezuela de estudiar una hoja de ruta para delimitar las aguas marítimas en disputa es un paso positivo. Esta propuesta tiene el potencial de resolver un aspecto importante del conflicto, que es la delimitación de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de ambos países.

Las ZEE son áreas marítimas que se extienden hasta 200 millas náuticas desde la costa de un país. En estas zonas, el país tiene derechos exclusivos de explotación de los recursos naturales, como el petróleo, el gas y la pesca.

En el caso de Venezuela y Guyana, la delimitación de las ZEE es un asunto complejo, ya que ambas partes reclaman la soberanía sobre una porción de mar que se superpone. Si no se llega a un acuerdo, la disputa podría desembocar en un conflicto legal o incluso militar.

La propuesta de Venezuela de estudiar una hoja de ruta para delimitar las aguas marítimas en disputa podría ser una forma de evitar este escenario. Esta hoja de ruta podría incluir un proceso de negociación entre las partes, o bien, la intervención de un organismo internacional, como la Corte Internacional de Justicia.

La propuesta de Venezuela también es importante porque podría abrir la puerta a un diálogo más amplio entre los dos países. Si Venezuela y Guyana pueden llegar a un acuerdo sobre la delimitación de las aguas marítimas, podría ser un incentivo para que también lleguen a un acuerdo sobre la soberanía del Esequibo.

En la declaración conjunta de los cancilleres de Venezuela y Guyana, ambos países expresaron su compromiso de continuar el diálogo en un ambiente pacífico y sin amenazas. Esta declaración es un buen augurio para el futuro del diálogo entre los dos países.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para resolver la controversia del Esequibo. La propuesta de Venezuela de estudiar una hoja de ruta para delimitar las aguas marítimas en disputa es un paso positivo, pero no es una solución definitiva. El diálogo entre los dos países debe continuar para abordar todos los aspectos de la controversia.

Algunos puntos clave de la reunión:

Venezuela y Guyana se comprometen a resolver el diferendo territorial de forma «pacífica, sin provocaciones», ni «injerencias de terceros».