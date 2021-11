Víctimas De Las Mal Llamadas «Terapias De Conversión» Rompen El Silencio Sobre Estas Prácticas

COLOMBIA, NOVIEMBRE 2021. “Me hicieron una especie de exorcismo de iniciación antes de entrar a la iglesia. Me taparon la cara hasta que me llevaron al púlpito, en la parte de adelante, y empezaron a hacer una serie de oraciones que eran parte del exorcismo. […] Este procedimiento duró mucho tiempo. Cuando terminaron me preguntaron si seguía siendo gay

Este es uno de los 10 testimonios incluidos en el reportaje publicado por la Revista Volcánicas, con el apoyo de la organización internacional LGBT+ All Out, sobre las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia, y conocidas en el mundo como ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género). Estos falsos tratamientos buscan “corregir” la orientación sexual y/o identidad de género de una persona utilizando métodos que no tienen respaldo científico alguno. Sino que, por el contrario, se basan en la falsa creencia que las personas LGBT+ están “enfermas” y necesitan ser “corregidas”.

Según una encuesta realizada por el Instituto Williams, 1 de cada 5 personas LGBT+ en Colombia ha sido víctima de ECOSIEG. “Es totalmente absurdo y reprochable que existan personas y entidades oficializadas que busquen “corregir” algo que hace parte de la naturaleza y de la vida de cada persona” afirma Andrés Forero Ordóñez, gerente de campañas de All Out. Estas “terapias” dejan graves secuelas físicas y psicológicas como: depresión, repulsión y pensamientos suicidas. Algunas víctimas denunciaron maltrato físico y violaciones “correctivas”, como lo revela el artículo.

Las víctimas denuncian en el reportaje a organizaciones nacionales e internacionales, como Courage, Protege tu Corazón, la iglesia católica Santa Isabel de Bogotá, la Iglesia Cristiana Evangélica Cuadrangular Sevilla; la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, la Iglesia Misión Paz a las Naciones, el canal de televisión TeleVID de Medellín y también la Iglesia Misión Paz a las Naciones, a la que pertenece el precandidato presidencial John Milton Rodríguez, creador de esta y otras organizaciones como Aguas Vivas y Contra la Corriente.

“¿Cómo te imaginas tu vida con una mujer?, ¿Crees que siendo gay vas a poder ser exitoso?. Cosas de ese estilo. Sólo recuerdo cuánto me dolía” Relata otra de las víctimas. Organizaciones de autoridad global como la ONU, ILGA y la Asociación Americana de Psicólogos han catalogado estas prácticas como tortura y una violación a los derechos humanos, por lo que han presionado a los gobiernos a que las prohíban.

“El costo mental y físico al que someten a las personas LGBT+ con estas prácticas, es altísimo. Es por eso que hoy, con esta campaña, presionamos al Gobierno de Colombia y abrimos la conversación, para que se creen mecanismos de protección en pro de las personas LGBT+ colombianas” agrega Andres Forero de All Out.

Según concluye el reportaje, se necesitan políticas públicas transversales enfocadas en una educación sexual integral e inclusiva para poder erradicar estos esfuerzos y crear una transformación cultural enfocada en el respeto a la diversidad.

Sobre All Out:

All Out es un movimiento global por los derechos LGBT+. Luchan por un mundo en el que nadie tenga que sacrificar familia, libertad, seguridad, ni dignidad por ser quién es o amar a quien ama. Han desarrollado campañas por los derechos LGBT+ en los cinco continentes.

Víctimas De Las Mal Llamadas «Terapias De Conversión» Rompen El Silencio Sobre Estas Prácticas was last modified: by

En: Notas de Prensa