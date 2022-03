Videomarketing para ayudar a las marcas de moda a vender más

La industria de la moda ha sido, desde siempre, una de las más competitivas del mercado. Esto se debe a que suele ser la primera idea de un emprendedor, y también a la facilidad de comprar o hacer ropa para vender (hay excepciones, claro está).

Esto trae como consecuencia que existan numerosos negocios con conceptos parecidos, así que ¿qué puedes hacer para diferenciar?

El videomarketing es una estrategia que, además de tener buenos resultados, es sumamente atractiva.De esto te hablaremos a continuación

¿El videomarketing es efectivo dentro de la industria de la moda?

Antes de dejarte algunas opciones para incluir esta herramienta en un plan de marketing innovador para tu negocio, queremos dejar algunas razones por las que deberías invertir en material:

Los usuarios crean una relación de confianza más sólida al ver los videos de la marca.

A través de este tipo de contenido pueden ver mejor las prendas que quieran comprar.

Los algoritmos de Google califican mejor a las páginas webs que incluyen videos dentro de su contenido audiovisual.

No obstante, debes saber que estas son solo algunas de las ventajas más destacadas del videomarketing en empresas de moda. A su vez, son motivos suficientes para incluir esta estrategia en tu planificación.

Ideas para implementarlo en las estrategias

Ahora que ya sabes el grandioso potencial que representan los videos para tu marca de ropa, es momento de dejarte algunas ideas para que los incluyas en tu plan de contenidos.

Muestra las prendas en movimiento

Los clientes de las tiendas de ropa están acostumbrados a ver fotografías de las prendas en fondos blancos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no mostrarles los mismos productos, pero en diferentes presentaciones?

Es aquí donde se hace presente el videomarketing. Aunque puedes buscar ideas en Internet, lo ideal es que contrates los servicios de un equipo especializado en el área para crear material atractivo y fiel a tu esencia.

De esta manera tu público objetivo encontrará una guía de moda para consultar cada vez que quiera hacer una nueva compra.

Grabar modelos con tus prendas o videos conceptuales en los que aparezcan tus productos son solo algunas de las muchas ideas que existen para este tipo de contenido.

Fichas de productos en videos

Las fichas descriptivas de la ropa o de los accesorios que comercializan las marcas de moda son las secciones más visitadas, pues los potenciales clientes necesitan conocer los detalles de su adquisición.

En este sentido, ¿qué mejor manera de mostrarlos que a través de un video? Para la edición de este contenido puedes optar por programas como Kizoa u otros editores que permitan unir imágenes con textos para explicar las descripciones.

Haz tutoriales

Además de mostrar las fichas de productos en formato de video, es posible que incluyas tutoriales que expliquen distintas formas de uso de una misma prenda, por ejemplo.

Y si se trata de accesorios, también puedes crear material enseñando cómo cuidarlos o cómo combinarlos con distintas piezas de ropa.

No dejes a un lado el streaming

La última alternativa que queremos mostrarte son las transmisiones en vivo. Si tu marca es patrocinante de desfiles de moda, o estás participando en un bazar, una excelente idea es documentar estos eventos mientras se llevan a cabo.

Asimismo, es posible optar por este tipo de videos para que los clientes conozcan las instalaciones de tu local, o el proceso de poner cada prenda en exhibición. De esta manera lograrás consolidar el engagement entre la audiencia y la marca.

Sin duda, el videomarketing es una estrategia con tasas de aceptación sumamente altas dentro de los usuarios de Internet. Por ello, es claro que es casi imprescindible dentro de los planes de cualquier negocio relacionado con la moda.

