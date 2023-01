Walter Lui se suma a El Gourmet con Cocina Asiática China

Bogotá, enero de 2023.- El Gourmet se complace en anunciar la incorporación del joven chef Walter Lui, que encabezará la programación de enero en el canal con su nuevo programa Cocina Asiática China. Los episodios de estreno de la nueva serie se pueden ver en Colombia los martes y jueves a las 8:00 pm.

Walter Lui es uno de los más importantes referentes de la cocina asiática. Hijo de Cheuk Hung Lui y Lih Lihn Hwang, el matrimonio fundador de Hong Kong Style, el emblemático restaurante del Barrio Chino, su misión es transmitir todo lo que sabe sobre una de las gastronomías más famosas del mundo.

Durante ocho capítulos, enseñará cómo preparar algunos platos típicos de su infancia y reversiones de grandes clásicos, que incluirán recetas con vieiras, langostinos y chipirones, además de platos que incorporan pollo, y deliciosas recetas con pasta.

Sobre Walter Lui:

Empezó a trabajar a los 15 años en el Restaurant familiar, Hong Kong Style, ayudando a sus padres, Cheuk Hung Lui y Lih Lih Hwang. Trabajó en el negocio familiar por 11 años, a la par de los estudios, hasta que obtuvo el título de ingeniero en petróleo y se mudó al sur para ejercer su profesión.

Dos años después decidió volver a sus raíces, la cocina. Desde su vuelta trabajó con sus padres para seguir aprendiendo de la cocina familiar, y también estuvo un tiempo trabajando para Narda Lepes, una gran amiga de la familia y mentora, en sus restaurantes. Hace poco decidió volver a abrir las puertas del restaurante familiar con una impronta más joven y desestructurada, pero conservando la tradición de la cocina hongkonesa de su padre.

El Gourmet puede verse en Colombia por Claro (SD 404; HD 662), Directv (SD 232; HD 1232), Movistar (SD 371; HD 850) y Tigo/Une (69).