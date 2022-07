Europa Europa estrena la temporada 11 de «Call The Midwife»

Llega la temporada 11 del multipremiado drama a Europa Europa. Se puede ver los martes a las 8:00 pm

Bogotá, julio de 2022 – El canal de televisión Europa Europa emite en Colombia la onceava temporada de la serie británica “Call The Midwife”. Los episodios de estreno se pueden disfrutar los martes a las 8:00 pm.

Luego de un especial de Navidad lleno de acontecimientos, la serie da inicio a la nueva temporada con un episodio ambientado en la Pascua de 1967. Las parteras volverán a su arduo trabajo para servir a las personas que las rodean.

Esta temporada estará marcada por dos leyes históricas aprobadas en el Reino Unido en 1967: la ley de delitos sexuales y la ley del aborto, que permitía la interrupción voluntaria del embarazo por algunos motivos, y que será fundamental para las enfermeras de la Casa, ya que visibilizará la brecha en la vida de las mujeres en la sociedad inglesa de esa época.

A medida que la serie avanza, los cambios que traen estas leyes desempeñan un papel importante en la narrativa de la temporada ya que es posible que sigamos viendo a las parteras ocupándose de sus asuntos privados.

Trixie parece desarrollar un vínculo con Matthew Aylward, ya que fue de gran ayuda para el viudo en la temporada anterior. Como Matthew se compromete a proporcionar apoyo financiero a la Casa en memoria de su esposa, continuará siendo una parte integral del establecimiento.

El elenco regular de Call the Midwife regresará después del último especial festivo. Eso incluye a la enfermera Trixie Franklin (Helen George), la enfermera Lucille Anderson (Leonie Elliott), la hermana Julienne (Jenny Agutter) (hermana Julienne), la hermana Monica Joan (Judy Parfitt) y la enfermera Phyllis Crane (Linda Bassett).

Otros actores que regresarán para los nuevos episodios incluyen a Stephen McGann (Dr. Turner), Laura Main (Shelagh Turner), Cliff Parisi (Fred Buckle), Annabel Apsion (Violet Buckle), Daniel Laurie (Reggie), Zephryn Taitte (Cyril Robinson), Ella Bruccoleri (hermana Frances), Fenella Woolgar (hermana Hilda) y Georgie Glen (señorita Higgins). Megan Cusack regresará como Nancy Corrigan, la partera residente de la Nonnatus llegada en la temporada anterior y Miriam Margolyes también permanecerá en el elenco de Call the Midwife como Mother Mildred.

El canal de televisión Europa Europa puede verse en Colombia por Directv (1515), y Movistar (411).