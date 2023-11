Wells Fargo advierte que puede Bloquear el Uso de Zelle «a las personas no residentes en EE. UU.»

Wells Fargo advierte de bloqueos por el uso de Zelle fuera de EEUU.

El Banco estadounidense Wells Fargo, primero en haber implementado restricciones a los venezolanos en 2020, hace unos meses actualizó las normas para el uso del servicio Zelle a través de su plataforma, tal vez muchos no se enteraron o no las tomaron en cuenta como es frecuente con el uso de servicios online, pero efectivamente el banco envío la notificación de actualización de condiciones a cada usuario vía correo electrónico.

Es importante destacar que la App Zelle, desarrollada por Early Warning Service LLC , encargada a esta por 7 bancos de EEUU y usada por clientes de unas 1000 instituciones de ese país en la actualidad, puede ser descargada de forma independiente (standalone) por los usuarios que de bancos de EEUU que no pertenecen a los 7 bancos originales que encargaron la App.

Mientras que los usuarios de estos siete bancos tiene en las respectivas Apps bancarias un acceso/puente al servicio de transferencia de dinero de Zelle, este acceso está regido tanto por las condiciones de uso de la empresa Zelle como por el contrato de servicios financieros de cada banco.

En el caso de la versión independiente o standalone, la misma no puede ser descargada fuera de Estados Unidos, mientras que la versión que usan los bancos con acceso a través de la respectiva App bancaria si puede verse fuera de EEUU.

En el viralizado caso de Venezuela, los usuarios que accedía desde la App del CHASE Bank vieron desde las primera dos semanas su acceso estaba bloqueado al momento de intentar realizar operaciones de transferencia de dinero con el servicio de Zelle.

Wells Fargo actualiza sus términos de servicio e informa a sus clientes.

En marzo de 2023, específicamente el 24 de Marzo, el banco Wells Fargo envío una comunicación a sus clientes indicando que estaba actualizando los términos de servicios de sus instrumentos financieros en este caso el uso de la transferencia de dinero mediante la conexión con Zelle.

La actualización realizada en Marzo de 2023 pero vigente desde el 31 de Mayo de 2023 el banco estadounidense Well Fargo realizó un ajuste en sus términos de uso respecto al Anexo del Servicio de Transferencia de Zelle® del Contrato de Acceso por Internet de Wells Fargo.

El mismo rige sobre el uso de dicho servicio a través de las cuentas del banco y cada cliente tanto dentro como fuera de EEUU debe acatar.

Entre los cambios resalta el punto 2 que norma el criterio de Elegibilidad para utilizar el Servicio de Transferencia de Zelle®.







Textualmente:

Elegibilidad para utilizar el Servicio de Transferencia de Zelle®

Para utilizar el Servicio de Transferencia de Zelle®, usted debe tener una Cuenta de la que Provienen los Fondos o una Cuenta de Depósito elegible en Estados Unidos, incluidas cuentas de cheques, de ahorros o prepagadas de Wells Fargo Bank, cuentas de corretaje Brokerage Cash Services de Wells Fargo Advisors y cuentas de cheques y de ahorros de Wells Fargo The Private Bank (Banca Privada de Wells Fargo). La Cuenta de la que Provienen los Fondos y la Cuenta de Depósito podrían ser la misma cuenta. Las reglas de elegibilidad de las cuentas podrían ser diferentes si se está inscribiendo en Zelle® a través de una institución financiera independiente o a través de la app móvil del servicio de Zelle® independiente. Para recibir transferencias de dinero en su Cuenta de Depósito, esa cuenta debe estar al día. Para transferir dinero de su Cuenta de la que Provienen los Fondos a otra persona o empresa, usted deberá tener un saldo disponible en esa cuenta. Usted manifiesta que posee la autoridad para autorizar débitos y abonos en la Cuenta de la que Provienen los Fondos o en la Cuenta de Depósito registradas. Usted acuerda que si utiliza el Servicio de Transferencia de Zelle® como medio para realizar actividades de pequeñas empresas, usted vinculará su dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil de EE. UU. o identificador en Zelle® inscrito a su cuenta de la que Provienen los Fondos o de Depósito para pequeñas empresas elegible, y no a su cuenta de la que Provienen los Fondos y de Depósito personal elegible. Usted también acuerda que no podrá usar el Servicio de Transferencia de Zelle® con ninguna cuenta comercial que tenga con nosotros para recibir dinero. Usted acuerda que es posible que existan otros requisitos de elegibilidad que se apliquen para participar en el Servicio de Transferencia de Zelle® (por ejemplo, a las personas no residentes en EE. UU. se les podría prohibir el uso del Servicio de Transferencia de Zelle®) y que tenemos el derecho y la discreción exclusiva de restringir o prohibir de otra manera el uso del Servicio de Transferencia de Zelle®. Además, usted acuerda que no autorizará a un tercero a utilizar el Servicio de Transferencia de Zelle® ni a compartir sus credenciales con un tercero para utilizar el Servicio de Transferencia de Zelle® en su nombre, excepto en situaciones legalmente autorizadas, como la tutela legal o conforme a un poder notarial. Ocasionalmente, es posible que introduzcamos nuevas características en el Servicio de Transferencia de Zelle®. Cuando esto suceda, actualizaremos nuestro sitio Web para incluirlas.

Esta actualización de términos de uso fue notificada vía correo electrónico a los clientes de Wells Fargo el 24-03-2023 y es totalmente pública y accesible en la web de la entidad bancaria.



Lo que ratifica nuestra publicación sobre las limitaciones y restricciones que están incluyendo los bancos en las operaciones con Zelle a usuarios que se conectan desde Venezuela y que se puede leer aquí:

Comentarios sobre la notificación de Wells Fargo a sus clientes:

Sobre la limitación del uso de #Zelle con #WellsFargo fuera de EEUU.

El 24-03-2023 Wells Fargo envió a sus clientes vía correo electrónico una comunicación informando que una nueva actualización del Anexo del Servicio de Transferencia Zelle se aplicaría a partir del 31-05-2023 pic.twitter.com/EyvPnxzkIG — Diana Carolina Ruiz (@dianacaroruiz) November 20, 2023