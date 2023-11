Bancos de EEUU bloquean el uso de Zelle desde Venezuela por diversos motivos

De acuerdo a notas de prensas consultas en agosto de 2023 los principales Bancos de EEUU se reunieron para tratar el tema de la App Zelle que mutuamente los afecta y algunos de acuerdo a los reportes que han hecho decenas de usuarios vía redes sociales (ver comentarios al final de este artículo) al parecer decidieron que desde principios de noviembre (según algunos usuarios desde el 4 de noviembre de 2023), Zelle, la plataforma de pagos peer-to-peer (P2P) propiedad de Early Warning Services, bloqueó de tener acceso a usuarios que se conectan desde Venezuela al menos para los clientes del banco CHASE como se puede ver al final de este artículo.

La decisión al parecer fue motivada por las limitaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos pero las consultas realizadas por los usuarios y nuestra investigación sobre el tema han mostrado que son diversos motivos que explicaremos a continuación.

¿Qué es la OFAC?

La OFAC es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que tiene la responsabilidad de implementar y hacer cumplir las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense. En el caso de Venezuela, la OFAC prohíbe a las personas y entidades estadounidenses realizar transacciones con el gobierno venezolano o con personas y entidades que estén sujetas a sanciones.



Venezuela ha sido declarado un país de «alto riesgo» por los bancos de Estados Unidos de América para las operaciones de la Aplicación Zelle realizadas en el país sudamericano, está es la principal razón por la que la aplicación ha ido progresivamente desactivándose y/o bloqueándose para funcionar desde Venezuela, primero fue el Wells Fargo ahora el CHASE, y se conoce que otras entidades han puesto limitaciones para abrir cuenta nuevas tanto a distancia como a venezolanos que van de turistas a EEUU.

De acuerdo a expertos financieros consultados, que un banco declare un país como «alto riesgo» no significa algo bélico, se refiere al riesgo financiero.

Los tipos de riesgos financieros que los bancos toman en cuenta para proteger sus activos

Administración inadecuada.

Endeudamiento elevado.

Variaciones de cambio o en las tasas de interés.

Operaciones de mercado o inversiones con alto grado de inseguridad.

Falta de información para tomar decisiones. Al parecer los bancos han evaluado el riesgo financiero cuando los usuarios utilizan la App desde Venezuela y han tomado decisiones en consecuencia. ¿Qué situaciones se pueden presentar para que la App Zelle se bloquee en Venezuela para un cliente? Es importante tener en cuenta que la aplicación funciona con todos los bancos de EEUU pero no todos los bancos de EEUU usan la App. La App tiene unos términos de servicio y cada banco tiene los suyos, los cuales deben ser de conocimiento y estricto cumplimiento para los clientes sean de EEUU o no.





A nivel de la App: El uso indebido de la App de acuerdo al TOS, o Términos de Servicio (Terms of Service en inglés)

A nivel del Banco : El uso indebido de operaciones bancarias, por ejemplo : uso de cuentas personales para recibir pagos de comercios.

A nivel del Banco: El uso indebido de operaciones bancarias, por ejemplo: prestar la cuenta para recibir depósitos de terceros.

A nivel de la App: El uso en demasía de la App que si bien no genera comisiones es de estricto uso para clientes de bancos de EEUU en EEUU ya que cada transacción en la App el banco respectivo debe pagar por su uso.

A nivel del Banco: Si el banco detecta uso indebido de la App para recibir y enviar dinero como si fuera una casa de cambio.







La situación con las Estafas con Zelle hace que los bancos ejecuten restricciones de uso.

Hace poco la empresa que maneja Zelle ha cedido a comenzar a realizar reintegros a las personas que han sido estafadas usando la App, una batalla legal de años en EEUU.

Sucede que la situación se ha extendido a países fuera de EEUU desde donde hacen operaciones con Zelle, en el caso de Venezuela además del excesivo uso también han visto incrementadas las estafas con la App y la cantidad de reclamos directamente proporcionales han hecho que los bancos (cada banco tiene un contrato similar pero con variaciones desde más flexible a más estricto con la App Zelle) inicien limitando el uso en terceros países para los cuales no fue creada la App en sus inicios.

El uso de la App mediante VPN puede bloquear definitivamente la cuenta del usuario

Obviamente la App puede funcionar con el uso de VPN´s pero está desaconsejado su uso por los bancos de EEUU ya que han colocado la alerta indicando que si se usa la App con VPN desde Venezuela el banco no se hará responsable si ocurre alguna incidencia donde esté en riesgo el dinero del cliente, hace poco los bancos en EEUU han tenido que pagar millones de dólares en reintegros por estafas realizadas a través del uso indebido de la App Zelle aumentado el nivel de riesgo financiero y poniendo en el ojo del huracán la actividad de la App tanto que se ha comenzado a escuchar su eliminación como un Plus para los cuentahabientes.

Hasta ahora se conoce que dos bancos , Wells Fargo y CHASE han restringido por diversas razones el uso de Zelle desde Venezuela, en el caso de los usuarios de CHASE aparece la siguiente pantalla al intentar realizar operaciones con la app:

Otro banco que al parecer esta limitando el uso de la app es CITIBANK, además de limitar también la apertura de cuentas para venezolanos que llegan como turistas a EEUU, pero esto está por confirmar.

Zelle es utilizada por millones de personas en todo el mundo para enviar y recibir dinero de manera rápida y sencilla. En Venezuela, la plataforma se había convertido en una forma popular de recibir remesas de familiares y amigos que viven en el extranjero y muchos la utilizan para realizar pagos en comercios.

La suspensión de Zelle en Venezuela tendrá un impacto negativo en las familias venezolanas que dependen de las remesas para su sustento. Según el Banco Central de Venezuela, las remesas representaron el 24,2% del PIB del país en 2022.

La decisión de Zelle ha sido criticada por algunos sectores, que la consideran una medida discriminatoria que perjudica a los venezolanos. Otros, sin embargo, consideran que la medida es necesaria para cumplir con las leyes estadounidenses.

En cualquier caso, la suspensión de Zelle en Venezuela es un nuevo obstáculo para las familias venezolanas que intentan sobrevivir a la crisis económica que vive el país.

La suspensión afecta a todas las operaciones que se realizan desde Venezuela, independientemente de la institución financiera que las procese.

Zelle no es la primera empresa que suspende sus operaciones en Venezuela debido a las limitaciones de la OFAC. En 2019, TransferWise, una empresa de transferencias de dinero, también suspendió sus servicios en el país.

La plataforma Uphold también se retiró de Venezuela ante la inestabilidad de la situación con las sanciones, asimismo otras plataformas financieras o no han suspendido operaciones en el país debido a las sanciones.

Fuentes consultadas:

Un artículo de la revista Forbes publicado el 20 de julio de 2023 , titulado «Early Warning Services expresa su preocupación por el uso excesivo de Zelle en Venezuela», cita el comunicado de prensa de Early Warning Services.

El artículo de Forbes dice lo siguiente:

«Early Warning Services, LLC, la empresa matriz de Zelle, expresó su preocupación por el uso excesivo de Zelle en Venezuela. La empresa señaló que ha observado un aumento en el número de transacciones Zelle entre cuentas en Venezuela y cuentas en otros países, y que muchas de estas transacciones parecen ser fraudulentas.»

«El comunicado de prensa de Early Warning Services dice lo siguiente:

«Estamos preocupados por el uso excesivo de Zelle en Venezuela. Hemos observado un aumento en el número de transacciones Zelle entre cuentas en Venezuela y cuentas en otros países, y muchas de estas transacciones parecen ser fraudulentas.

«Estamos trabajando con los bancos participantes de Zelle para abordar este problema. Hemos implementado una serie de medidas de seguridad para ayudar a detectar y prevenir transacciones fraudulentas, y estamos trabajando con los bancos para educar a sus clientes sobre cómo usar Zelle de manera segura.

«Instamos a los usuarios de Zelle a estar atentos a las señales de fraude y a reportar cualquier actividad sospechosa a su banco.»

El artículo también cita a un portavoz de Early Warning Services, quien dijo que la empresa está «comprometida a trabajar con los bancos participantes de Zelle para proteger a nuestros clientes del fraude».

Es importante aclarar que este medio en ningún momento ha dicho que la App dejará de funcionar el 30 de noviembre cada banco tomará la decisión que crea conveniente en la fecha que crea conveniente.

Al parecer las versiones que han hecho de este articulo han sido demasiado parafraseadas por terceros, agregando material que aquí no se ha posteado.

Finalmente toca agregar lo que ya colocamos previamente, la App ha servido y sirve de apoyo a muchos usuarios para realizar transacciones diariamente abogamos porque este tipo de servicio se mantenga y no sea retirado.

En el caso que la situación cambien con los bancos ya afectados estaremos actualizando el artículo.

COMENTARIOS DE LOS USUARIOS AFECTADOS POR LA SITUACIÓN:







Obvio que con una VPN lo puede hacer porque simula que está en n otro país, pero desde Venezuela con Chase Bank no se puede hacer zelle desde el 14/11. Tengo cuenta en Chase desde hace 25 años y lo confirmé con el propio banco! — Tiziana (@Tizibs) November 17, 2023

Para quienes dicen que las sanciones no afectan a los ciudadanos sino al gobierno, pues los usuarios de Chase en Venezuela, por decisión de la OFAC, dependiente del Tesoro de los EE. UU., estamos privados de hacer pagos por Zelle a partir de ahora. ¡Gracias a los infames! pic.twitter.com/d2QPQIN6Ma — José Manuel Romano (@jm_romano) November 16, 2023

#Zelle no funcionara más con zelle para Venezuela, amanecí con esta notificación pic.twitter.com/0xQSqfuTGO — Jorge Junior Martínez (@juniorhabla) November 14, 2023

Después de muchísimos años sin ninguna problemática, hoy #Nov14 de pronto el banco @Chase decidió que el sistema de pagos #Zelle no podrá ser usado en #Venezuela sin el uso de un VPN norteamericano .@LucianoFinanzas pic.twitter.com/WBKp1pgUwP — g (@grazianogarcia) November 14, 2023

@Chase chase bank arrojando el siguiente error con pagos por @Zelle zelle no permitimos pagos con zelle desde tu ubicación actual

Será que ahora bloqueando ip de Venezuela? Veremos si es un error o algo momentáneo o algo persistente pic.twitter.com/YFC3JlJaIh — Paola 🌹 (@Pekesmc) November 14, 2023

También llamé pero la respuesta fue, por decisión de la empresa Zelle no sé puede usar el servicio fuera de los EEUU, en ningún momento dijeron únicamente Venezuela — Marta Rivas (@martarivasd) November 16, 2023