Adobe y TransferWise interpretan mal las sanciones y cierran cuentas a TODOS LOS VENEZOLANOS

Es costumbre que en los Estados Unidos de América se emitan ordenes ejecutivas y leyes que al fina de la cola de aplicación, terminen perjudicando a quienes no tienen nada que ver con las mismas.

El día de hoy se pudo conocer que las empresas Adobe quién presta servicios a venezolanos a través de su plataforma de software y Transferwise quién funge con intermediario de transacciones financieras anunciaran que a finales del mes de Octubre de 2019 dejarán de funcionar para usuarios venezolanos «hasta nuevo aviso» o hasta que las sanciones impuestas por Donald Trump cesen, que por lo visto hasta ahora, seguirán indefinidamente.

Los mensajes han sido claros de parte de los proveedores de servicios:

En el Caso de Adobe:

««Debido a la reciente Orden Ejecutiva Presidencial en los Estados Unidos (Orden Ejecutiva 13884) concerniente a las actividades con el Gobierno de Venezuela, Adobe ya no está autorizado a proporcionarte acceso al software y a los servicios, ni a permitirte realizar nuevas compras», indicó la compañía en un correo remitido a sus usuarios.»

Podemos leer más sobre lo que alega Adobe aquí

Tal vez el caso de Adobe es el peor, ya que quienes han pagado sus suscripciones a la plataforma perderán su dinero, en el caso de TransferWise les piden que retiren su dinero de forma coordinada con ellos.

¿Porqué decímos que interpretan mlas las sanciones?

Al leer el texto de la orden ejecutiva, se puede ver claramente que es aplicada a personas o entidades que trabajen o contraten con el gobierno de Venezuela, o al menos el gobierno que EEUU no reconoce como tal, pero la posición de estas empresas y algunas otras más pequeñas como el caso de SEDO y Aeroméxico, ha sido el de meter a todos los venezolanos en el «mismo saco».

Lea aquí el texto completo de la orden ejecutiva 14883

