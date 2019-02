ALERTA! Si usted no desayuna puede sucederle esto..

No desayunar puede conducir al desarrollo de uno o más factores de riesgo tales como la obesidad, hipertensión, colesterol alto y diabetes, que a su vez pueden provocar un ataque al corazón con el tiempo”, indica Leah E. Cahill, director del estudio e integrante de la Harvard School of Public Health.

Cuando te saltas el desayuno aumenta en 27% tu riesgo de sufrir un ataque cardiaco o de morir por una enfermedad coronaria, de acuerdo con un estudio de la American Heart Association.

Además, los investigadores señalan que las personas jóvenes son quienes menos desayunan, lo cual los hace más propensos a fumar, beber y hacer menos ejercicio. Para que conozcas qué pasa cuando te saltas el desayuno, dale click a nuestra fotogalería y dile sí a este hábito alimenticio.

