¿Qué es la artritis? tipos de artritis y tratamientos recomendados.

¿Qué es la artritis?

La artritis es un término general que se refiere a la inflamación de las articulaciones. Puede causar dolor, rigidez e hinchazón en las articulaciones, lo que dificulta el movimiento. La artritis puede afectar a cualquier persona, pero es más común en adultos mayores.

¿Cuáles son los tipos de artritis que se conocen?

Existen más de 100 tipos de artritis, los más comunes son:

Osteoartritis : Es el tipo más común de artritis. Se produce por el desgaste del cartílago que protege las articulaciones.

Artritis reumatoide : Es una enfermedad autoinmune que afecta las articulaciones, los músculos y otros órganos.

Artritis psoriásica : Es un tipo de artritis que afecta a las personas que tienen psoriasis, una enfermedad de la piel.

Artritis gotosa: Es un tipo de artritis que se produce por la acumulación de ácido úrico en las articulaciones.

¿Existe un Tratamiento para la artritis?

No existe cura para la artritis, pero hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlar el dolor y la inflamación. Los tratamientos para la artritis incluyen:

Medicamentos: Hay muchos tipos de medicamentos disponibles para tratar la artritis, incluyendo analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME) y medicamentos biológicos.

Fisioterapia: La fisioterapia puede ayudar a mejorar la fuerza, la flexibilidad y el rango de movimiento de las articulaciones.

Terapia ocupacional: La terapia ocupacional puede ayudar a las personas con artritis a aprender a realizar sus actividades diarias de forma más fácil y segura.

Cirugía: En algunos casos, la cirugía puede ser necesaria para reparar o reemplazar las articulaciones dañadas.

Recomendaciones para evitar padecer de artritis crónica:

Mantener un peso saludable: El exceso de peso puede aumentar la presión sobre las articulaciones.

Realizar ejercicio regular: El ejercicio puede ayudar a fortalecer los músculos y los huesos, y mejorar la flexibilidad.

Evitar lesiones: Usar técnicas adecuadas para levantar objetos pesados y evitar movimientos repetitivos.

Llevar una dieta saludable: Consumir alimentos ricos en frutas, verduras, cereales integrales y calcio.

No fumar: Fumar puede aumentar el riesgo de desarrollar algunos tipos de artritis.

Recomendaciones de dieta para las personas con artritis:

Consumir alimentos ricos en omega-3: Los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a reducir la inflamación.

Consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D: El calcio y la vitamina D son importantes para la salud de los huesos.

Limitar el consumo de alimentos procesados: Los alimentos procesados a menudo contienen altos niveles de sal y azúcar, que pueden empeorar los síntomas de la artritis.

Beber mucha agua: El agua ayuda a mantener las articulaciones lubricadas.

Es importante consultar con un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados para la artritis.

Recursos adicionales sobre ¿Qué es la artritis? tipos de artritis y tratamientos recomendados.

Sociedad Española de Reumatología (SER): https://www.ser.es/

Arthritis Foundation: https://www.arthritis.org/

Mayo Clinic: Artritis: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/arthritis/symptoms-causes/syc-20350772

