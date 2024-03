¿Qué es la psoriasis? Tratamientos recomendados, Guía esencial

¿Qué es la psoriasis?

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que causa inflamación y descamación. Se produce cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error las células sanas de la piel. Esto hace que las células de la piel crezcan demasiado rápido y se acumulen en la superficie de la piel, formando placas rojas, gruesas y escamosas.

¿Cuáles son los tipos de psoriasis que se conocen?

Los tipos de psoriasis más comunes son:

Psoriasis en placas: Es el tipo más común de psoriasis. Se caracteriza por placas rojas y gruesas con escamas plateadas.

Tratamiento para la psoriasis?

El tratamiento para la psoriasis depende del tipo de psoriasis, la gravedad de la enfermedad y la salud del paciente. Los tratamientos para la psoriasis incluyen:

Medicamentos tópicos: Los medicamentos tópicos se aplican directamente a la piel. Incluyen cremas, ungüentos, lociones y champús.

Recomendaciones para evitar padecer psoriasis:

No fumar: Fumar puede aumentar el riesgo de desarrollar psoriasis y empeorar la enfermedad.

Recomendaciones de dieta para las personas con psoriasis:

Consumir alimentos ricos en ácidos grasos omega-3: Los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a reducir la inflamación.

Es importante consultar con un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados para la psoriasis.

