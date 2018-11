Caribes de Anzoátegui le gana 5-4 a los Bravos

LVBP.-Caribes fabricó sus dos primeras anotaciones en la tercera entrada producto de elevados de sacrificios de Alexi Amarista y Willians Astudillo.

Sardiñas, que se fue de 4-3, con trío de anotadas, la depositó en las gradas, al segundo pitcheo del relevista Anthony Ortega, y de esa manera llevó a los aborígenes hacia su cuarto lauro consecutivo, su cadena más larga de triunfos en lo que va de campaña.

Al inning, siguiente Bravos comenzó a meterse en el partido. Olmo Rosario anotaría desde tercera la primera de los margariteños, con hit impulsor de Luis Castro. Luego Imeldo Díaz la rodaría al cuadro para que José Rojas pisara el home plate y así empatar las acciones.

En el quinto, Bravos se iría arriba con un sencillo impulsor de Rojas. Más tarde, en el quinto tramo, Jonel Pacheco colocaría la cuarta anotación de los margariteños, gracias a fly de sacrificio.

Luego de dos entradas de buen pitcheo y defensiva, especialmente del bando de Bravos, vendría el noveno inning, cuando los dirigidos por Henry Blanco comenzarían a desplomarse.

Tomás Telis acercó a los de casa con un vuelacerca solitario, enseguida Sardiñas ligaría inatrapable. Sardiñas sería movido a la segunda con un toque de sacrificio de Rafael Ortega.

Tras dominar a César Valera con un rodado al cuadro y con dos outs a su favor parecía que Margarita pondría fin a su mala racha. No obstante, Ángel Nesbitt, que lanzaba en ese instante, recibió castigo de Alexi Amarista, que sonó incogible hacia la derecha que permitió a Sardiñas anotar la del empate y forzar el extrainning.

Bravos tuvo una buena oportunidad en la alta del undécimo. Episodio en el que llegaron a congestionar las almohadillas, con apenas un out. Pero, para infortunio de los margariteños, Cade Gotta bateó para doble play.

Esa jugada de doble matanza elevó el ánimo de La Tribu, que en la baja de ese capítulo hizo levantar de sus asientos al público presente en el “Chico” Carrasquel con el oportuno vuelacercas de Sardiñas, que sellóel triunfo de Caribes.

FUENTE.LAVERDAD

