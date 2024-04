Campeonato Europeo 2024 , Predicciones para Cada Grupo

La primera ronda de acción en el Campeonato Europeo 2024 es donde se juegan la mayoría de los 51 partidos del torneo. Desde el primer saque en el partido inaugural entre Alemania y Escocia el 14 de junio, comenzará la lucha por el puesto en la fase de eliminación directa.

Los dos mejores equipos de cada uno de los seis grupos avanzarán a los Octavos de Final, y cada uno de los ganadores de grupo se mantendrá separado en esta etapa. A estos 12 equipos, automáticamente calificados, se les unirán los cuatro mejores segundos de la fase de grupos también.

Pero, ¿quiénes probablemente serán los equipos que avancen a la ronda de 16? Aquí hay una guía rápida de predicciones para la fase de grupos.

Grupo A – Alemania, Hungría, Escocia, Suiza

Alemania ha tenido dificultades en torneos importantes recientes y cambió de entrenador tan recientemente como el último septiembre. Pero, es evidente desde portales deportivos como Legalbet.es que los tricampeones siguen siendo firmes con cuotas de 1.40 para ganar el Grupo A.

Alemania juega en casa en Euro 2024, por lo que la motivación y el apoyo extra que esto supone, realmente debería darles un buen impulso. La carrera detrás de ellos por un lugar de calificación automática parece reñida.

Suiza y Hungría han sido inseparables en el mercado «Para Calificar» para el Grupo A. Esto deja a Escocia como el gran grupo de externos con cuotas de 2.00 simplemente para pasar a la siguiente fase.

Orden de finalización predicho: Alemania, Suiza, Hungría, Escocia

Grupo B – España, Italia, Croacia, Albania

Este es un grupo con tres equipos fuertes acompañados por el gran outsider de Albania. Italia son los campeones europeos reinantes, pero solo son los segundos favoritos con cuotas de 3.00 para Ganar el Grupo B detrás de España .

España e Italia deberían ser desafiados por Croacia, quien sigue siendo un equipo peligroso en su día y no puede ser descartado. Quizás lo más interesante a ponderar de este grupo es si los tres lograrán llegar a la Ronda de 16 o no. El partido entre Croacia e Italia en la última ronda de partidos de la fase de grupos probablemente será un encuentro de enorme presión.

Orden de finalización predicho: España, Croacia, Italia, Albania

Grupo C – Inglaterra, Dinamarca, Serbia, Eslovenia

Inglaterra es uno de los grandes favoritos del torneo, por lo que naturalmente son la elección para Ganar el Grupo C. El sorteo se ve bien para ellos y esperarán comenzar fuerte contra Serbia.

Hay muy poco entre Dinamarca, Eslovenia y Serbia por el segundo puesto en el Grupo C. Dinamarca y Eslovenia estuvieron en el mismo grupo de clasificación para llegar al Euro 2024 y terminaron empatados en puntos.

Así que Eslovenia podría ser uno de los grandes tapados para calificar automáticamente a la Ronda de 16, mientras que Serbia es el equipo sembrado más bajo en la sección y tiene más trabajo por hacer.

Orden de finalización predicho: Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia, Serbia

Grupo D – Francia, Países Bajos, Polonia, Austria

Los franceses deberían tomar uno de los dos puestos de calificación automática, y los Países Bajos son favoritos para calificar detrás de ellos. Los Países Bajos terminaron cuatro puntos detrás de Francia en el grupo de clasificación para el Euro 2024, habiendo sido derrotados por ellos dos veces.

Lo interesante en el Grupo D es Austria, que hizo un muy buen trabajo durante la clasificación, presionando fuerte a Bélgica en una carrera ajustada por el primer puesto, mientras mantenían cómodamente a raya a Suecia. Austria tiene cuotas de 3.50 para llegar a la Ronda de 16.

Orden de finalización predicho: Francia, Países Bajos, Austria, Polonia

Grupo E – Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Ucrania

Bélgica tiene un sorteo muy favorable en el Euro 2024 en el Grupo E y debería ganar esta sección fácilmente. Ucrania llegó a través de la ruta del play-off para llegar al Euro 2024, pero podrían dar la sorpresa.

Ucrania obtuvo empates contra Inglaterra e Italia durante la clasificación y aunque carecen de una amenaza goleadora, pueden hacerle la vida difícil a los otros miembros del grupo, a pesar de que Rumanía y Hungría ambos fueron ganadores de grupo de clasificación.

Orden de finalización predicho: Bélgica, Ucrania, Eslovaquia, Rumanía

Grupo F – Portugal, Turquía, República Checa y Georgia

Las posibilidades de Portugal en el Euro 2024 se verán reforzadas por este sorteo de grupo. Parecen muy superiores al resto en el Grupo F, por lo que deberían reservar cómodamente un lugar en la Ronda de 16. Turquía encabezó su grupo de clasificación por delante de Croacia en una gran sorpresa.

Eso los hace primeros favoritos para terminar en los dos primeros proyectados en esta sección con Portugal. La República Checa terminó segunda detrás de Albania en su grupo de clasificación y Georgia está haciendo su debut en el Campeonato Europeo. Parece poco probable que de este grupo salga un mejor tercer clasificado.

Orden de finalización predicho: Portugal, Turquía, República Checa, Georgia

