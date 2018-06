Cascos Blancos: Niños venezolanos en Cúcuta presentan desnutrición

Varios niños venezolanos en Cúcuta presentan cuadros de desnutrición y bajo peso, aseguró la doctora Carolina Deschiave de la misión Cascos Blancos de Argentina.

Deschiave indicó en una entrevista para Analítica que esta semana dos niñas han bajado 5 kilos cada una, porque casi no consiguen qué comer.

“Con suerte, comen una vez al día lenteja con arroz”, aseguró la doctora.

Los venezolanos que se atienen en la misión no tienen lugar para realizar sus controles médicos, debido a que tampoco tienen las vacunas requeridas.

Los médicos de los Cascos Blancos de Argentina llegaron el pasado sábado 23 de junio a Colombia para brindar atención a los venezolanos que han ingresado al país en los últimos meses.

#28Jun Ayer 27Jun en #Cúcuta Pediatras de los Cascos blancos de Argentina aseguraron que la mayoría de niños venezolanos están desnutridos. La doctora Carolina Deschiave nos habló al respecto. :pic.twitter.com/HDBqUbGB1V – @ZULOGO https://t.co/HXjQpRttvb — Reporte Ya (@ReporteYa) 28 de junio de 2018

