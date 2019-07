Guaidó.. ¿Un Mentiroso Escatológico…?

El nombramiento en la presidencia de la asamblea nacional de Juan Guaidó cómo presidente de la misma estaba ya cantado y acordado a nivel de la cúpula opositora desde mucho antes de Enero 2019, además de tener la aprobación de los Estados Unidos desde diciembre.

Al principio realizó el mismo lleno de expectativas que Ramos Allup, realizando anuncios, prometiendo, buscando mover las masas que desean un cambio, llevándolos en la dirección que su amo Leopoldo López le indicaba.. ya desde ese momento los venezolanos debimos sospechar que sería más de lo mismo pero tal vez peor..porque se incluiría un componente de cinismo in extremis, que no habíamos visto antes, ya que si bien de los individuos a quienes les adversa no podemos esperar nada y su nivel de cinismo y caradurismo es muy alto, es peor, mucho peor que quién se supone que está del «lado correcto de la historia» y un largo etcétera de mantras y muletillas de dicursitos ridículos cazabobos no entraría en el pozo séptico del engaño y los potes de humo del manejo discursivo politiquero.

Si o Sí.. cómo sea! No permitiremos!

El 23E, el 23F y cualquier otro 23 es bueno para que día antes comiencen los laboratorios de Voluntad Popular y financistas allegados a esa franquicia electorera a avivar la opinión pública que SOLAMENTE QUIERE UN CAMBIO EN VENEZUELA, UN MEJOR GOBIERNO, UNA MEJOR VIDA, no quieren más locos, ladrones ni embusteros..y ese avivamiento lo producen a través de casi cualquier medio disponible… las publicidades en Internet que se pagan en dólares americanos, en redes sociales, llegan más rápido que un panfleto callejero que entregan en una esquina y sin leerlo los viadantes los lanzan ante ellos porque no quieren más promesas..pero tampoco van a seguir saliendo los ciudadanos a inmolarse en las calles cómo lo pide el Amo de Guaidó, Leopoldo López desde su escondite en la embajada de España y lo secundan otros asilados en embajadas o los periodistas, «influencers» o tuiteros tarifados desde Miami..

Muchas promesas, convocatorias han pasado… el hambre y el desastre económico se han acrecentado multiplicándose por millones en los últimos seis meses debido a que los planes que Guaidó y su equipo le han vendido a los Gringos, que no es más que humo en una caja, han provocado que las sanciones pasen de aplicarse a individuos a aplicarse a todo un pueblo que ya estaba bastante golpeado por la hiper inflación provocada por el socialismo del siglo xxi (o del xviii?)..

O acaso es mentira que las sanciones al Banco Central de Venezuela han provocado que los clientes de bancos internacionales no puedan usar sus tarjeta de crédito o débito para comprar alimentos o cualquier producto o servicio en Venezuela? … Acaso las sanciones a PDVSA no han causado que las importaciones de gasolina sean casi nulas y eso afecte desde el transporte de alimentos desde las siembras de hortalizas en los Andes hasta la movilización de Leche y Carne desde el Sur del Lago de Maracaibo o los Llanos al centro del país?

¿Con esto está de acuerdo Juan Guaidó?.. para él es fácil ya que tiene escoltas, dólares y está «vacunado» con los gringos.. pero para los 5000 venezolanos que salen a pie a diario huyendo de la hambruna no es muy fácil..

Muchos ultimátums ha lanzado este señor que al final del día de ha convertido en un gran manipulador del discurso, uno más para el pote..últimamente y al perder la capacidad de convocatoria masiva comenzó a filtrar que había diálogo con el gobierno, lo que al parecer nunca ha cesado.. primero Oslo luego Barbados, primero sí a la media hora No…al otro día sí.. pero mientras este señor juega a correr la arruga para llegar a una elección en la que él aparezca cómo el candidato de la franquicia politiquera VP.. la gente sigue sufriendo los embates de la peor crisis de la historia del país y no hay una solución al final del tunel ni tampoco al final de las frases guabinosas y mentirosas de Juan Guaidó el Mentiroso Escatológico..

Ya son muchas las voces que le piden…que sino quiere asumir verdaderamente el rol que debe desempeñar que sea honesto, diga «no puedo» y se retirara para que otro asuma el liderazgo de encausar la necesidad de cambio real que se merece el pueblo venezolano..

