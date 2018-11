Lanzan Aplicación móvil para ayudar a capacitación e inserción laboral en TI

BUENOS AIRES, 21 de noviembre de 2018.- La asociación civil Comunidad IT (ComIT) lanzó hoy, 21 de noviembre de 2018, su aplicación móvil para capacitación y formación en habilidades de tecnologías de la información (TI). La app se presentó con ocho cursos de ComIT ya disponibles, y se incorporarán otros diez nuevos durante 2019.

El desarrollo de la aplicación y sus contenidos fue posible gracias al apoyo de Google.org, el brazo filantrópico de Google. Este aporte contribuyó a que ComIT pueda desplegar una iniciativa destinada a la capacitación de los ciudadanos en el ámbito digital, incluyendo programas relacionados con la difusión de la Inteligencia Artificial.

Cada curso está conformado por entre cinco y ocho clases de aproximadamente una hora de duración. Cada una de ellas cuenta con un video introductorio, contenidos, y un examen de múltiples respuestas (multiple choice) para evaluar los conocimientos adquiridos por los usuarios. En muchas de ellas también habrá disponibles tutoriales de práctica. Al aprobar todos los exámenes, el usuario aprobará el curso y ganará la correspondiente medalla o badge.

Para poder acceder a los cursos mediante la aplicación, será necesario el abono de una suscripción anual de 12 dólares, que permitirá tomar todos los cursos disponibles. Dicho valor será destinado a costear el uso de servidores y el desarrollo de nuevos contenidos permitiendo que la aplicación sea autosustentable y libre de publicidad.

El desarrollo de la app de ComIT forma parte de un proyecto apoyado por Google.org. Además de la aplicación móvil, esta iniciativa respaldó la realización de cursos y la creación de la plataforma online “Crea en tu Idioma”, ambos en cooperación entre las ONG ComIT (Argentina) y Colnodo (Colombia).

De acuerdo con Héctor Mujica, gerente de Google.org para América Latina, “la innovación, la inclusión social y el desarrollo socioeconómico de los países requiere fundamentalmente del trabajo en educación de la población. Por ese motivo, desde Google.org apoyamos este tipo de iniciativas, que favorecen a maximizar el potencial de las TIC, ayudando a los latinoamericanos a participar y beneficiarse de la Era Digital”.

Pablo Listingart, cofundador y director ejecutivo de ComIT, señaló que “estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de la aplicación móvil de Comunidad IT. Dada la amplia utilización de dispositivos móviles inteligentes, creemos que la app le permitirá a mucha gente acceder a los cursos de formación, incrementando sus posibilidades de tener una salida laboral en un muy corto plazo”.

En tanto que Soledad Acuña, cofundadora y directora operativa de ComIT, destacó que “poder asistir a los cursos desde un smartphone otorga mayor flexibilidad a los estudiantes, lo que representa grandes oportunidades para optimizar el tiempo de estudio. Además de aumentar las opciones a personas que cuentan con menor disponibilidad horaria o dificultades de distancia de acceder al contenido de las clases”.

La aplicación móvil de ComIT puede descargarse en los siguientes enlaces para Android y para iOS

