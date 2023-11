Las redes sociales que más se usan en Copenhague

Copenhague es una de las ciudades más modernas y cosmopolitas de Europa, y también una de las más activas en el uso de las redes sociales. Según un estudio local, Dinamarca es el tercer país del mundo con mayor penetración de redes sociales, con un 83% de la población conectada a alguna plataforma online.

Pero, ¿cuáles son las redes sociales que más se usan en Copenhague? A continuación, te presentamos un ranking basado en los datos de Statista y otras fuentes:

1. Facebook:

La red social más popular del mundo también lo es en Copenhague, con un 77% de los usuarios de internet que la utilizan al menos una vez al mes. Facebook es una herramienta muy útil para estar al día de las noticias, eventos, actividades y ofertas que se dan en la ciudad, así como para conectar con amigos, familiares y grupos de interés.

2. YouTube:

La plataforma de vídeos por excelencia ocupa el segundo lugar en el ranking, con un 68% de los internautas copenhagueses que la visitan mensualmente. YouTube es una fuente inagotable de entretenimiento, educación e inspiración, donde se pueden encontrar desde tutoriales y documentales hasta videoclips y podcasts.

3. Instagram:

La red social de las imágenes y los stories es la tercera más usada en Copenhague, con un 54% de los usuarios de internet que la siguen. Instagram es el escaparate perfecto para mostrar el estilo de vida, la cultura y la belleza de la capital danesa, así como para descubrir nuevas tendencias, lugares y personas.

4. TikTok:

La sensación del momento no podía faltar en este ranking, ya que un 59% de los internautas daneses la utilizan al menos una vez al mes. TikTok es la red social de los vídeos cortos y virales, donde se puede encontrar desde humor y bailes hasta retos y consejos. Es especialmente popular entre los jóvenes y los creadores de contenido.

5. Twitter:

La red social de los 280 caracteres cierra el top 5, con un 54% de los usuarios de internet que la consultan mensualmente. Twitter es el lugar ideal para estar informado de lo que pasa en el mundo, opinar sobre temas de actualidad, seguir a personalidades influyentes y participar en debates y conversaciones.

Estas son las redes sociales que más se usan en Copenhague, pero no las únicas. Otras plataformas como LinkedIn, Spotify, Snapchat o Pinterest también tienen su público en la ciudad, aunque con menor alcance.

Lo que está claro es que las redes sociales son una parte importante de la vida cotidiana de los copenhagueses, y una forma de expresarse, comunicarse y divertirse.