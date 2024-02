Los juegos de azar en videojuegos móviles

Desde hace varios años comenzaron a aparecer los minijuegos de azar en los videojuegos móviles Battle Royale, MMORPG, MOBA, carreras, lucha, etc. Especialmente, se utilizan minijuegos de azar para monetizar videojuegos gratuitos. Es decir, los desarrolladores de videojuegos gratuitos no solo usan pases de batalla para obtener ingresos, sino que también incorporan loot boxes, ruletas, bingos, lotería y más opciones lucrativas.

Por supuesto, estos minijuegos se diferencian del IceCasino, ya que, normalmente, ofrecen regalos, trajes, camuflajes de armas, accesorios de aumento de poder, etc. En cambio, en el casino online puedes ganar dinero real. De cualquier forma, en las siguientes líneas se hablará más sobre el impacto del azar en los videojuegos móviles.

Elementos de azar más populares en videojuegos

Hay muchos elementos de azar en los juegos gratuitos. Por ejemplo, en los juegos gacha debes usar créditos del juego para invocar personajes al azar. Dichos créditos o gemas pueden conseguirse gratis superando misiones del juego o jugando minijuegos de azar gratuitos (bingos, ruletas, y lotería).

Generalmente, el bingo y demás minijuegos están adaptados a la temática o historia del videojuego móvil.

Asimismo, las loot boxes son populares en muchos géneros gaming, FPS, carreras, MMORPG, MOBA, etc. De manera resumida, las loot boxes son cajas misteriosas con premios aleatorios. Abres una caja y, si tienes suerte, obtienes un traje, personaje o camuflaje épico, raro, legendario, etc. Estos son algunos de los elementos de azar que conseguirás en juegos de Android e iOS.

Importancia del azar en los juegos móviles gratuitos

Cualquier título para Android o iOS requiere de un arduo trabajo para su desarrollo, marketing, lanzamiento oficial, actualizaciones de seguridad, etc. Sobre todo, aquellos videojuegos gratuitos como League of Legends: Wild Rift, Brawl Stars, PUBG Mobile, Genshin Impact, Free Fire y Pokémon UNITE.

Y estos nombres son solo pequeños ejemplos, porque en realidad hay miles de juegos que funcionan con elementos de azar. Este es un método efectivo para que cualquier juego gratuito sea rentable. Por supuesto, otros desarrolladores optan por Ads, es decir, publicidad dentro del juego, lo cual les genera ingresos para lanzar actualizaciones periódicamente.

Tal vez te preguntes, qué importancia tienen estos minijuegos de azar para los usuarios, pues ya se explicó que este aspecto sostiene a las empresas desarrolladoras de videojuegos móviles. Pues bien, una de las ventajas para sus jugadores es que pueden jugar gratis, sí y, de hecho, no están obligados a comprar loot boxes, skins, mejoras, etc. Desde un comienzo pueden jugar gratis y permanecer así siempre.

Impacto del azar en juegos Pay to Win

Anteriormente, se mencionaron los juegos Free to Play. En ellos puedes pagar por ropa, camuflajes de armas, loot boxes, etc., pero estas cosas no dan ventajas en el gameplay. En cambio, el Pay to Win es “pagar para ganar”. Un buen ejemplo es The Seven Deadly Sins, este título gacha ofrece opciones para comprar accesorios que aumentan el poder de tu avatar, por ejemplo, guantes, espadas o trajes completos.

Además, en 7DS también puedes comprar gemas para invocar personajes. Por esa razón, se coloca en la categoría de videojuego gacha. En otras palabras, en un juego gacha puedes comprar créditos del juego con dinero real e invocar personajes, quienes aparecen al azar, así que debes tener suerte.

Como puedes ver, el sistema gacha de muchos juegos MMORPG utilizan elementos de casinos online como el azar y el uso de dinero real para obtener ciertas recompensas.

Elementos del casino online en videojuegos móviles

Muchos algoritmos usados en casinos online están presentes en títulos de celular, siendo uno de los elementos más usados en la industria.

Sin embargo, los algoritmos de minijuegos basados en la suerte dentro de títulos para PC, teléfonos o tabletas no son verificados estrictamente como sucede con las tragamonedas de casinos online. Esto sucede porque no todas las autoridades reguladoras de casinos están trabajando en verificar minijuegos de azar que se encuentran en títulos móviles.

Por suerte, esto está cambiando con el tiempo, así que en el futuro se prevé una mayor seguridad en títulos gacha, así como nuevas normas para usuarios menores de edad. Actualmente, los niños tienen mucha libertad para comprar créditos en juegos y pueden usar las tarjetas de crédito de sus padres sin que ellos se den cuenta. Esto es preocupante, pero puede resolverse también en el futuro.

En conclusión, hay muchos aspectos del casino online que están presentes en los juegos móviles y les ayudan a sostenerse económicamente. Estos minijuegos basados en la suerte generan emociones similares a las de usuarios de casinos, por lo que resultan muy atractivas para casi cualquier jugador.