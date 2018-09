Los Runrunes de Bocaranda del martes 11.09.2018

ALTO

El pasado jueves 6, funcionarios del Saime en el Aeropuerto de Maiquetía anularon -sin orden judicial alguna- mi pasaporte, el mismo en el que una semana antes le había sido extendida su vigencia por dos años. Junto a mi esposa nos tuvieron retenidos durante una hora en el Aeropuerto. “No espere en la oficina pues van a pensar que lo estamos metiendo preso”, me dijo la funcionaria encargada de retirarme el documento que constitucionalmente es un derecho tanto como la cédula de identidad. La razón dada: hay un error en la emisión de la extensión del documento, y aparece “anulado”.Cuando pregunté si, de aclararse el “error”, podría salir en el próximo vuelo de conexión la respuesta de ella fue contundente: “olvídese que hoy no viajará”. Ni su nombre quiso estampar en el acta. La excusa ofrecida: hay un error técnico en la emisión de la extensión pues el pasaporte aparecía como “anulado”. Al siguiente dia, viernes 7, acudí a la sede principal del SAIME en la Plaza Miranda para que me devolvieran mi pasaporte pero no fue posible. De nuevo me reiteran que demoraría varios dias llenar el informe de las autoridades de migración. Otro funcionario, tras esperar 20 minutos, me reiteró: “su caso se debió a una falla del sistema”. Nuestro destino eran Rusia y Uzbekistán en el viaje anual pro-fondos de SenosAyuda y en el que viajarían con nosotros 28 amigos benefactores, que ya llegaron a Moscú. Nosotros perdimos el vuelo, las reservaciones, el viaje entero. Además “por ahora”, el pasaporte. Hasta ayer lunes esperé por la solución sin resultado alguno. Un atropello más dentro del largo historial de abusos contra el periodismo independiente y crítico. El gobierno de Maduro reitera su estrategia de anular pasaportes como mecanismo para prohibirle la salida del país a los venezolanos. Inmediatamente que coloqué la noticia en las redes me llegaron mensajes de solidaridad y aliento desde la vicepresidencia del EuroParlamento, el gobierno de Finlandia, país en el que tenía prevista una escala, hasta de varios embajadores acreditados en Caracas, asi como de colegas de distintos países con los que hemos colaborado en diferentes investigaciones periodísticas en los últimos años. Nuestra denuncia la colocaron de inmediato en los organismos internacionales de Derechos Humanos. Mientras, sin poder viajar, espero que subsanen el “error del sistema” el cual no es otro que la anulación injusta e inconstitucional del pasaporte de un ciudadano. De mi parte, mi vocación y compromiso con la libertad de expresión sigue incólume y haré todos los esfuerzos necesarios para que me devuelvan mi legal y vigente pasaporte.

No es la primera vez que el gobierno de Maduro aplica la anulación de pasaportes para restringir la libre circulación y negar la identidad de varias personas contrarias a su ideología. El pasaporte de políticos como Capriles, Luis Florido, Williams Dávila; periodistas como César Miguel Rondón y Nitu Pérez Osuna, e incluso el cantante “Nacho” también han sido anulados por el Saime. En un reportaje sobre el tema en nuestro portal Runrun.es del pasado 17/Mayo/2017 informamos que el régimen había anulado el pasaporte del Alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y del diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia. Para ambos fue una medida de intimidación”.Al Gobernador de Miranda, Henrique Capriles le fue anulado su pasaporte(reportado como robado) en el mismo aeropuerto el jueves 18/5/2017, cuando iba a salir del país para asistir a presentar al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU el informe sobre los venezolanos muertos, heridos y detenidos por la represión de los cuerpos de seguridad del Estado en las manifestaciones anti gobierno que se llevaban a cabo desde principios de abril…

Mucho se ha especulado sobre encuentros entre funcionarios de Estados Unidos con sus pares venezolanos. En el diario ABC de Madrid escribieron sobre un “topo” en el Departamento de Estado quien habría filtrado lo de l as reuniones mantenidas por la A dministración Trump con algunos militares venezolanos dispuestos a actuar contra el g obierno de Maduro. El objetivo de la divulgación de esa información habría sido torpedear la línea dura mantenida por Trump hacia el régimen chavista y forzar al presidente estadounidense a volver a la línea de diálogo mantenida durante la era Obama, dijo el diario “The New York Times”, el primero en divulgar lo de los acercamientos con militares golpistas. Precisamente el día donde supuestamente estarían reunidos en Caracas dos miembros del Departamento de Estado con el presidente Maduro y otros altos funcionarios aparece la información en TNYT. Nuestras fuentes señalan que si hubo un encuentro pero con solo un funcionario, no dos como se había colado, buscando fórmulas para reanudar un diálogo cuanto antes y con metas precisas. De la agenda establecida y su cumplimiento dependerá si se profundiza este acercamiento. ¿El Buró de Conflictos y Operaciones de Estabilización tendría esa agenda?.

BAJO ¿ADIÓS PETRO?: El economista Eduardo Semtei en su artículo titulado “El Petro y la Ilusión de su Existencia” demuele hasta sus raíces la farsa roja de la moneda que no existe en ningún mercado ni está clasificado entre los primeros 100 de cualquier empresa especialista en petromonedas o petroactivos. “A diferencia de las criptomonedas, el Petro está anclado a un activo físico, al petróleo y es emitido por un Estado Soberano. Sorprendentemente, sabiendo de la existencia de más de 1.600 diferentes tipos de criptomonedas cuyo precio se forma por la lucha entre oferta y demanda, el Petro aparece con un precio fijo, administrado, digámoslo así: con un precio regulado como el arroz, o la mantequilla. Ya sabemos lo que le espera. Petros y caraotas. Supuestamente el Petro representa el financiamiento del Plan Madurista Integral de Crecimiento y Prosperidad ya que no hay otras fuentes: Los mercados financieros cerrados, las fuentes multilaterales cerradas, las fuentes bilaterales reducidas y las operaciones bancarias imposibles, y dado que la única fuente para financiar el Programa de Maduro es el Petro resulta un desafío a las leyes de la economía, pues el Petro no se negocia en ningún mercado ni en ningún país, y más terrible aún es que no se le conoce ningún plan financiero de colocación pública ICO (Initial Coin Offering). Hasta ahora solo es un buen deseo. Una promesa vacía. De donde podemos concluir que el Plan Económico del Gobierno es inejecutable y aumentará el desabastecimiento y la hiperinflación, desatando un nuevo fenómeno: el despido masivo y el cierre general de las pymes”

