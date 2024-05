Producción agropecuaria y combustible, por Isaías Márquez

Estrechamente conjugados en virtud de la tecnología moderna constituyen dos factores básicos para satisfacer las necesidades agroalimentarias del mundo moderno, ostensible en países desarrollados y otros en vías de desarrollo o subdesarrollados puesto que las labores de este sector primario requieren del uso de carburantes gasóleo y gasolina en virtud de sus tecnologías respectivas (Diésel y motor de gasolina) y ambos se suman a los costos de cadena de producción agrícola en el país; costos trasladables lógicamente, al consumidor final en virtud de las dificultades que conlleva la consecución de los mismos.

Pues, casi un ciento por ciento de los recursos empleados en las actividades agrícolas requieren de combustible y, sin duda alguna, la escasez de este resulta conflictiva para los productores del campo a cualquier nivel; pequeño, mediano o grande.

La gasolina se emplea en una etapa inicial para transportar los insumos desde los proveedores hasta las unidades agroindustriales.

En el caso de los ganaderos si es época de sequía, se utiliza para las motobombas a objeto de hidratar a los animales, así como para riego de las siembras.

Se precisa a todas las etapas de la cosecha; de cultivo de tierras, siembras, cuidados y llevarla a los acopiadores.

Por su parte, los ganaderos necesitan combustible para sacar la los lácteos y la carne que se consume a la mesa de los residentes en el país.

Referente a la maquinaria de trabajo, el gasoil o gasóleo se emplea mayormente, en los tractores, sembradoras para pasto o para limpiar potreros mediante fumigación, así como en la guadaña en la limpieza de los potreros, mantenimiento de cercas y control de maleza en cultivos previos a la siembra o en etapa de crecimiento.

