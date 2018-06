Marco Rubio, senador estadounidense, se reunió con Iván Duque, presidente electo de Colombia, para hablar sobre como ayudar a solucionar la crisis que atraviesa Venezuela.

“Me reuní con el presidente electo de Colombia Iván Duque para hablar sobre los esfuerzos regionales para ayudar al pueblo venezolano a poner fin a su crisis y restaurar su democracia”, escribió el equipo de prensa del senador en su cuenta de Twitter.

Rubio indicó que en la reunión támbien se habló sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

Aseguró que, durante el período presidencial de cuatro años de Duque, Colombia será próspero por la guía del sucesor de Juan Manuel Santos.

Marco Rubio se reunió con Iván Duque para tratar el tema de Venezuela was last modified: by

Loading...

Marco Rubio se reunió con Iván Duque para tratar el tema de Venezuela

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):