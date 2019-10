Y pa´ la dieta Verduras Asadas!

Ingredientes:

1 Pimentón rojo grande, sin semilla y cortado en tiras de 2 cm de ancho.

1 Zucchini mediano, en rebanadas delgadas.

1 Cebolla morada mediana, en rebanadas delgadas.

2 Champiñones medianos, sin tallos, y con las cabezas cortadas en tiras de 2 cm de ancho.

2 Cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

1 Cucharadita de orégano seco, desmenuzado.

1 Cucharada de aceto balsámico / 1/4 de cucharadita de sal.

1/4 de cucharadita de pimienta negra.

Preparación:

Calienta previamente el horno o la parilla. Rocia una de las rejillas o una fuente para horno con un poco de aceite antiadherente en aerosol. En un bol grande, mezcla el pimentón, el zucchini, la cebolla y los champiñones. Añade el aceite y el orégano. Mezcla hasta cubrir.

Pon las verduras en capa sobre la rejilla. Asa hasta que las verduras estén un tanto crujientes y con puntos dorados, de seis a ocho minutos. Voltea y déjalas que cuezan bien, unos cinco minutos.

Pon las verduras en una bandeja. Mezcla el aceto balsámico, la sal y la pimienta en un bol pequeño y barniza con esto las verduras. Servír caliente o a temperatura ambiente.

