Hábitos que la gente exitosa práctica los fines de semana

1. Robert Iger: Levántese temprano

El presidente ejecutivo de Disney no es el único levantándose a las 4:30 cada mañana. La gente exitosa no se queda en la cama hasta las 2 pm de un domingo o incluso hasta las 11 am. Investigaciones muestran que nuestros cerebros son más agudos de dos horas y media a cuatro horas después de despertar. Así que levántese temprano en fin de semana y tendrá ventaja sobre el resto del mundo.

2. Benjamin Franklin: Tenga un plan

Al parecer, este personaje se preguntaba a sí mismo cada mañana, “¿Qué bien haré hoy?” – incluso las personas exitosas saben la importancia de los objetivos diarios. Por lo que los fines de semana no son una excepción. Claro, que puede ser un momento para un (planificado y propositivo) descanso, pero usted no tiene que ser presidente para saber que pasar el fin de semana como un vago, no es una opción.

3. Timothy Ferris: No a la multi-tarea

Aunque puede ser tentador maximizar la productividad de su fin de semana por correr en la cinta, mientras llama a su madre y escucha las noticias, las personas exitosas saben que eso sólo reduce la eficiencia y la eficacia. En su lugar, procure estar presente en cada una de las actividades.

4. Anna Wintour: Manténgase activo

La editota en jefe de Vogue se compromete a jugar al tenis durante una hora todos los días. Y no es el único ‘peso pesado’ que saca tiempo para hacer ejercicio. Richard Branson se mantiene activo con el surf y el cuarto más rico multimillonario de la India es un corredor de maratón de serie. Las personas exitosas saben la importancia del cuerpo en movimiento. Así sea solo para contrarrestar lo que hizo la copa de vino y la tabla de quesos de la noche del sábado.

5. Steve Jobs: Dar prioridad a lo que es importante

“Las cosas no tienen que cambiar el mundo para ser importantes.” Los fines de semana son el momento para recordar las pequeñas cosas olvidadas, para mantener su armonía entre la vida laboral y la personal. Pasar tiempo con sus amigos, hijos o pareja no le hará aumentar sus ganancias, pero no por ello es menos importante hacerlo.

6. Warren Buffet: Tómese un tiempo para sus aficiones

Él puede ser considerado como el inversionista más exitoso del siglo 20, pero en su tiempo “libre” Buffett le gusta tocar el ukelele. Las personas de éxito son a menudo gente interesante – y sus aficiones tienen mucho que ver con eso-. Claro, jugar al golf los sábados puede ser una buena manera de establecer contactos y oportunidades de negocio, pero, las aficiones, incluso en solitario – como teje Meryl Streep o la pintura al óleo que práctica George W. Bush – puede ayudar el éxito a través de fomentar la creatividad y aliviar el estrés.

7. Oprah: Práctica quietud

La celebridad más poderosa de Forbes de 2013 encuentra tiempo para sentarse en silencio durante 20 minutos, ¡dos veces al día! Este secreto estaba entre los mejor guardados de la empresaria. Incluso el mundo empresarial está reconociendo los beneficios de la meditación para mejorar la atención, reducir el estrés, mejorar la productividad y la creatividad.

Los fines de semana pueden ser días más concurridos que los días de semana, puesto que se realizan tareas pendientes, ejercicios, compromisos familiares, compromisos sociales y todo en un período de 48 horas. Las personas más exitosas se dan tiempo diario para la quietud, fines de semana incluidos.

8. Bill Gates: Tome tiempo para reflexionar

El fundador de Microsoft dijo la famosa frase: “Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso.” Reflexión debe ser una práctica diaria, pero los fines de semana son una oportunidad perfecta para dar un paso atrás y reflexionar sobre las lecciones de la anterior semana y para hacer mejoras para la próxima.

9. Richard Branson: Devuélvase

Este empresario multimillonario dice que “es increíble cómo enfocar su mente en temas como la salud, la pobreza, la conservación y el cambio climático puede ayudar a re-energizar su pensamiento en otras áreas.” Las personas de éxito están de acuerdo con Anne Frank: “Nadie se ha hecho cada vez más pobre por dar”.

Tom Corley estudió a las personas ricas durante cinco años antes de escribir su libro “Hábitos de ricos: los diarios de los hábitos de los individuos ricos”. Él encontró el 73% de la gente rica como voluntarios durante cinco horas o más por mes. Nada ayuda a poner las cosas en perspectiva y reducir el estrés más que ayudar a los menos afortunados. Los fines de semana son un buen momento para participar en eventos locales de voluntarios y de la comunidad.

10. Jack Dorsey: ¡Prepárate para el resto de la semana

El co-fundador de Twitter y Square es conocido por los días de trabajo de 16 horas de lunes a viernes, pero dice, “el sábado me apago”. Voy de excursión. Y luego el domingo es reflexiones, análisis, estrategia y preparándose para el resto de la semana. “Olvide los domingos de depresión”. Laura Vanderkam, autora de “Lo que las personas más exitosas hacen en el fin de semana”, dice “la gente exitosa conoce que losfines de semana son en realidad el arma secreta en el éxito profesional:” Hay que estar listo para el lunes.

