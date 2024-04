Efectos de tomar demasiado ibuprofeno! Lea esto antes de tomarlo!

Efectos de tomar demasiado ibuprofeno

Tomar demasiado ibuprofeno puede ser peligroso, incluso mortal. El ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que se usa para tratar el dolor, la fiebre y la inflamación. Si bien es generalmente seguro cuando se toma según las indicaciones, tomar demasiado puede provocar efectos secundarios graves.

Efectos secundarios a corto plazo

Los efectos secundarios a corto plazo más comunes de tomar demasiado ibuprofeno incluyen

Malestar estomacal

Acidez estomacal

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Estreñimiento

Mareos

Dolor de cabeza

Zumbido en los oídos

Efectos secundarios a largo plazo

Tomar demasiado ibuprofeno durante un período prolongado de tiempo puede provocar efectos secundarios más graves, que incluyen

Úlceras estomacales y sangrado

Daño renal

Insuficiencia hepática

Aumento del riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular

Sobredosis

Una sobredosis de ibuprofeno puede ser mortal. Los síntomas de una sobredosis de ibuprofeno pueden incluir

Somnolencia

Confusión

Agitación

Convulsiones

Coma

Respiración rápida

Sangrado

Insuficiencia renal

Insuficiencia hepática

¿Qué hacer si toma demasiado ibuprofeno?

Si cree que usted o alguien que conoce ha tomado demasiado ibuprofeno, es importante buscar atención médica de inmediato. Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.

Prevención

Puede ayudar a prevenir los efectos secundarios de tomar demasiado ibuprofeno siguiendo estos consejos

Tome ibuprofeno solo según las indicaciones. No tome más de la dosis recomendada y no tome el medicamento con más frecuencia de lo indicado.

Hable con su médico antes de tomar ibuprofeno si tiene alguna condición médica existente, como úlceras estomacales, problemas renales o problemas hepáticos.

Si experimenta algún efecto secundario mientras toma ibuprofeno, deje de tomar el medicamento y hable con su médico.

Es importante recordar que el ibuprofeno es un medicamento poderoso y debe tomarse con precaución. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre tomar ibuprofeno, hable con su médico.

