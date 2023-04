En oferta los 3 teléfonos inteligentes más comprados en Miami

Miami es una ciudad cosmopolita y vibrante, donde la tecnología y el estilo de vida se mezclan a la perfección. No es de extrañar que sus habitantes busquen los mejores teléfonos inteligentes para estar conectados, informados y entretenidos. Pero, ¿cuáles son los modelos más populares en esta ciudad? Según un análisis de las ventas de las principales tiendas y operadoras, estos son los 3 teléfonos inteligentes más comprados en Miami en el año 2023:

iPhone 14 Pro

El rey indiscutible de los smartphones sigue siendo el iPhone 14 Pro, el modelo más avanzado y completo de Apple. Con un diseño elegante y resistente, una pantalla siempre encendida con Dynamic Island, un rendimiento excepcional y unas cámaras versátiles, el iPhone 14 Pro ofrece una experiencia de usuario inigualable. Además, cuenta con la ventaja de ser compatible con la red 5G de alta velocidad y con el ecosistema de servicios y aplicaciones de Apple. Su precio es elevado, pero muchos usuarios lo consideran una inversión a largo plazo.

Samsung Galaxy S23 Ultra

El rival más directo del iPhone 14 Pro es el Samsung Galaxy S23 Ultra, el buque insignia de la marca surcoreana. Este teléfono destaca por su pantalla curva AMOLED de 6.9 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, su potente procesador Exynos 2200 con GPU AMD, su batería de 5000 mAh con carga rápida e inalámbrica y su sistema de cámaras traseras con un sensor principal de 108 megapíxeles, un teleobjetivo con zoom óptico de 10x y un gran angular con autofoco láser. Además, incorpora un lápiz óptico S Pen que se guarda en el cuerpo del teléfono y que permite tomar notas, dibujar o controlar el dispositivo a distancia.

OnePlus 11 5G

El tercer puesto lo ocupa el OnePlus 11 5G, el teléfono más asequible y equilibrado de esta lista. Con un diseño sobrio y minimalista, una pantalla Fluid AMOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz, un procesador Snapdragon 888+ con 8 GB o 12 GB de RAM, una batería de 4500 mAh con carga rápida Warp Charge 65T y una cámara trasera cuádruple con un sensor principal de 50 megapíxeles, el OnePlus 11 5G ofrece un rendimiento fluido y una calidad fotográfica notable. Además, cuenta con la ventaja de tener una capa de personalización OxygenOS que respeta la esencia de Android y que se actualiza con frecuencia.

Estos son los 3 teléfonos inteligentes más comprados en Miami en el año 2023, según los datos disponibles. Sin embargo, hay muchos otros modelos que también merecen la pena y que se adaptan a diferentes gustos, necesidades y presupuestos. Si quieres conocer más opciones, te invitamos a visitar nuestra guía de los mejores celulares que puedes comprar este año.

