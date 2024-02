5 costumbres tradicionales en la Ciudad de Palermo

Si te gusta viajar y conocer otras culturas, la Ciudad de Palermo es un destino ideal para ti. Esta ciudad, ubicada al norte de la isla de Sicilia, en Italia, tiene una rica historia y una gran diversidad de costumbres tradicionales que te sorprenderán. En este artículo, te contamos cinco de ellas que no te puedes perder si visitas Palermo.

1. El mercado de la Vucciria.

Este es uno de los mercados más antiguos y famosos de Palermo, donde podrás encontrar todo tipo de productos locales, desde frutas y verduras hasta pescado fresco y carne. Lo más característico de este mercado es el ambiente animado y ruidoso, donde los vendedores gritan sus ofertas y los compradores regatean. Además, podrás degustar algunas de las especialidades gastronómicas de Palermo, como los panelle (tortitas de harina de garbanzo), los arancini (croquetas de arroz rellenas) o el panino con la milza (bocadillo de bazo de ternera).

2. El teatro de marionetas.

El teatro de marionetas o pupi es una forma de arte popular que se remonta al siglo XIX y que representa las aventuras de los caballeros medievales, como Carlomagno o el rey Arturo. Los títeres son elaborados con madera, tela y metal, y pueden medir hasta un metro de altura. Los espectáculos se realizan en pequeños teatros familiares, donde los titiriteros manipulan los muñecos con gran habilidad y expresividad. El teatro de marionetas es una tradición tan arraigada en Palermo que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2008.

3. La fiesta de Santa Rosalía.

Santa Rosalía es la patrona de Palermo y su fiesta se celebra cada año del 10 al 15 de julio. Según la leyenda, Santa Rosalía era una joven noble que se retiró a vivir como ermitaña en una cueva del monte Pellegrino, donde murió en el siglo XII. En 1624, durante una epidemia de peste, se le apareció a un cazador y le indicó dónde estaban sus restos, que fueron llevados en procesión por la ciudad y detuvieron la plaga. Desde entonces, los palermitanos le rinden homenaje con una serie de actos religiosos y festivos, entre los que destacan el traslado del relicario de plata que contiene sus huesos desde la catedral hasta el puerto, el desfile de carrozas alegóricas y el espectacular castillo de fuegos artificiales que cierra las celebraciones.

4. La capilla Palatina.

La capilla Palatina es una joya arquitectónica que se encuentra dentro del palacio real o Palazzo dei Normanni, sede del parlamento siciliano. Fue construida en el siglo XII por orden del rey Roger II, quien quiso crear un espacio de culto que reflejara la convivencia entre las diferentes culturas que habitaban Sicilia: la cristiana, la árabe y la bizantina. El resultado es una obra maestra del arte normando-árabe, donde destacan los impresionantes mosaicos dorados que cubren las paredes y el techo con escenas bíblicas y los elegantes arcos y capiteles que decoran las columnas.

5. La catacumba de los Capuchinos.

La catacumba de los Capuchinos es un lugar único y macabro que alberga más de 8.000 cuerpos momificados que datan desde el siglo XVI hasta el XX. Se trata de un antiguo cementerio subterráneo que pertenecía al convento de los frailes capuchinos, donde se enterraban a los miembros de la orden religiosa y a algunos ciudadanos ilustres o adinerados que podían pagar por este privilegio. Los cadáveres se conservaban mediante un proceso natural o artificial, y se colocaban en nichos o colgados de las paredes según su categoría social o profesional. La catacumba está abierta al público, pero no es apta para los más impresionables.

