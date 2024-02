5 eventos paranormales que han sucedido en Palermo

Palermo es una ciudad con mucha historia y cultura, pero también con muchos secretos y misterios. Algunos de ellos tienen que ver con fenómenos paranormales que han ocurrido en sus calles, edificios y monumentos. En este artículo te presentamos cinco eventos paranormales que han sucedido en Palermo y que te harán pensar dos veces antes de visitarla.

1. El fantasma de la Catedral.

La Catedral de Palermo es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, pero también el escenario de una historia de amor trágica. Según la leyenda, en el siglo XVIII, una joven llamada Rosalía se enamoró de un soldado francés que estaba destinado en Palermo. Sin embargo, su padre se opuso a su relación y la encerró en una celda bajo la Catedral. Allí murió de hambre y sed, mientras su amado intentaba liberarla sin éxito. Desde entonces, se dice que el fantasma de Rosalía vaga por la Catedral, buscando a su amado y llorando su destino.

2. El tesoro maldito del Palacio Real.

El Palacio Real o Palacio de los Normandos es otro de los edificios emblemáticos de Palermo, sede de la Asamblea Regional Siciliana. Pero lo que pocos saben es que bajo sus cimientos se esconde un tesoro maldito. Se trata de un cofre lleno de joyas y monedas que perteneció al rey Roger II, el fundador del reino normando de Sicilia. Según la leyenda, el rey hizo enterrar el tesoro con una maldición: quien lo encontrara moriría en el acto. De hecho, se dice que varios arqueólogos y obreros que intentaron acceder al tesoro murieron de forma repentina o misteriosa.

3. El milagro de Santa Rosalía.

Santa Rosalía es la patrona de Palermo y su fiesta se celebra el 15 de julio. Pero lo que muchos ignoran es que su culto se debe a un milagro que ocurrió en 1624. Ese año, una terrible peste azotó a Palermo, causando miles de muertes. Los habitantes imploraron a Santa Rosalía, una ermitaña que había vivido en el Monte Pellegrino, que intercediera por ellos. Entonces, se dice que la santa se apareció a un cazador y le indicó dónde estaban sus restos. El cazador los llevó a la ciudad y los paseó por las calles en una procesión. Al día siguiente, la peste había desaparecido.

4. El misterio del Teatro Massimo.

El Teatro Massimo es el teatro más grande de Italia y uno de los más famosos del mundo. Pero también tiene su lado oscuro y misterioso. Se dice que el teatro está construido sobre un antiguo cementerio y que alberga varios fantasmas. Uno de ellos es el del arquitecto Ernesto Basile, que diseñó el teatro pero murió antes de verlo terminado. Otro es el del compositor Vincenzo Bellini, que según algunos testigos se aparece en el escenario o en el palco real durante las representaciones de sus óperas. Y otro es el del actor Raffaele Nicolosi, que murió en plena función por un ataque al corazón.

5. La leyenda del Beato Corleone.

El Beato Corleone fue un fraile capuchino que vivió en Palermo en el siglo XVII. Se le atribuyen varios milagros y profecías, pero también una extraña habilidad: podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Según la leyenda, el Beato Corleone podía asistir a dos misas simultáneas en dos iglesias diferentes, o aparecerse a sus fieles en lugares lejanos mientras estaba en su celda. Incluso se dice que pudo viajar al pasado y al futuro, y que predijo la llegada del fascismo y la mafia a Sicilia.

