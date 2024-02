3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Palermo

Si te gusta la gastronomía siciliana, no puedes perderte estas tres recetas de cocina saludable y tradicional de Palermo, la capital de la isla. Son platos sencillos, sabrosos y nutritivos, que te harán viajar con el paladar a una de las regiones más ricas y variadas de Italia.

1. Caponata.

Es una especie de pisto a base de berenjenas, tomates, cebolla, apio, aceitunas, alcaparras y vinagre. Se puede comer frío o caliente, como entrante o como acompañamiento de carnes o pescados. Para prepararla, se cortan las berenjenas en dados y se fríen en aceite de oliva. Se reservan y se sofríe la cebolla picada, el apio en trozos, los tomates pelados y troceados, las aceitunas sin hueso y las alcaparras. Se añade sal, azúcar y vinagre al gusto y se deja cocer hasta que se reduzca el líquido. Se incorporan las berenjenas y se mezcla todo bien. Se puede servir espolvoreada con perejil picado o albahaca fresca.

2. Pasta con le sarde.

Es un plato típico de la primavera, cuando se encuentran las sardinas frescas y el hinojo silvestre. Se trata de una pasta larga (como espaguetis o bucatini) con una salsa de sardinas, hinojo, cebolla, pasas, piñones, azafrán y queso pecorino rallado. Para hacerla, se limpian las sardinas y se separan los filetes. Se cuece el hinojo en agua con sal y se reserva el caldo. Se sofríe la cebolla picada en aceite de oliva y se añaden las pasas remojadas, los piñones, el azafrán y las sardinas. Se deja cocinar unos minutos, aplastando las sardinas con un tenedor. Se cuece la pasta en el caldo de hinojo hasta que esté al dente y se escurre. Se mezcla la pasta con la salsa de sardinas y se espolvorea con queso rallado.

3. Cassata siciliana.

Es un postre típico de Pascua, aunque se puede encontrar todo el año. Consiste en un bizcocho relleno de ricotta (requesón) azucarada, fruta confitada y chocolate rallado, cubierto con un glaseado de azúcar y decorado con más fruta confitada. Para hacerlo, se corta un bizcocho redondo por la mitad y se humedece con un almíbar aromatizado con licor. Se mezcla la ricotta con azúcar y chocolate rallado y se rellena el bizcocho con esta crema. Se cubre el bizcocho con una capa fina de mazapán teñido de verde y se alisa con un rodillo. Se prepara un glaseado de azúcar con agua y zumo de limón y se vierte sobre el bizcocho, dejando que caiga por los lados. Se decora con fruta confitada cortada en trozos pequeños o en forma de flores.

