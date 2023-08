5 curiosidades de la ciudad de Ámsterdam

Ámsterdam es una de las ciudades más famosas y visitadas de Europa, y no es para menos. Su belleza, su historia, su cultura y su ambiente la convierten en un destino único e inolvidable. Pero además de sus canales, sus museos y sus coffeeshops, Ámsterdam tiene muchos otros atractivos que quizás no conozcas. En este post te contamos 5 curiosidades de la ciudad de Ámsterdam que te sorprenderán.

1. Ámsterdam tiene más bicicletas que habitantes. Se estima que hay unos 881.000 habitantes y más de un millón de bicicletas en la ciudad. La bicicleta es el medio de transporte más popular y ecológico, y hay carriles bici por todas partes. Además, hay más de 250.000 puntos de aparcamiento para bicis, y hasta un parking subterráneo exclusivo para ellas.

2. Ámsterdam tiene más puentes que Venecia. Aunque Venecia sea conocida como la ciudad de los canales, lo cierto es que Ámsterdam tiene más: unos 165, frente a los 150 de Venecia. Y para cruzarlos, nada mejor que uno de sus más de 1.200 puentes, algunos de ellos muy antiguos y bonitos, como el Magere Brug o el Blauwbrug.

3. Ámsterdam tiene el museo más grande del mundo dedicado a los gatos. Se llama KattenKabinet y está situado en una elegante casa del siglo XVII. En él se pueden admirar obras de arte relacionadas con los felinos, desde pinturas y esculturas hasta carteles y juguetes. Por supuesto, también hay algunos gatos viviendo en el museo, que se pasean entre los visitantes.

4. Ámsterdam tiene una casa flotante habitada por gatos callejeros. Se llama De Poezenboot y es una especie de refugio para gatos abandonados o sin hogar. La casa flotante fue fundada en 1966 por una señora que se dedicaba a cuidar a los gatos del barrio, y desde entonces ha acogido a miles de ellos. Los visitantes pueden entrar a ver a los gatos y hacer donaciones para su mantenimiento.

5. Ámsterdam tiene el único aeropuerto del mundo con un museo dentro. Se trata del Rijksmuseum Schiphol, una sucursal del famoso museo nacional de arte e historia de los Países Bajos. El museo está ubicado en la terminal 2 del aeropuerto, y ofrece exposiciones temporales de obras maestras de artistas como Rembrandt, Vermeer o Van Gogh. La entrada es gratuita y está abierto todos los días.

5 curiosidades de la Ciudad de Ámsterdam was last modified: by