5 restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Ámsterdam

Si estás buscando un lugar para disfrutar de la gastronomía típica de los Países Bajos, te recomendamos estos 5 restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Ámsterdam. Podrás degustar platos como el stamppot, el hutspot, el haring o el erwtensoep, elaborados con ingredientes frescos y locales. Estos son nuestros favoritos:

De Blauwe Hollander:

Este acogedor restaurante se especializa en la cocina holandesa desde 1979. Su nombre significa «El holandés azul» y hace referencia al uniforme de los soldados holandeses que llegaron a Indonesia en el siglo XVII. Aquí podrás probar el rijsttafel, un plato que consiste en una variedad de pequeñas porciones de diferentes especialidades indonesias, acompañadas de arroz. También ofrecen otros platos tradicionales como el stamppot de col rizada con salchicha ahumada, el pastel de carne con puré de patatas y zanahorias o el pastel de manzana con helado de vainilla.

Moeders:

El nombre de este restaurante significa «Madres» y es un homenaje a las madres holandesas y sus recetas caseras. El local está decorado con cientos de fotos de madres que los clientes han traído a lo largo de los años. El menú incluye platos como el hutspot, un puré de patatas, zanahorias y cebollas con carne de ternera, el haring, un arenque crudo marinado con cebolla y pepinillos, o el erwtensoep, una sopa espesa de guisantes con tocino y salchicha de cerdo.

Haesje Claes:

Este restaurante ocupa seis casas históricas del siglo XVI y XVII, conectadas por pasillos y escaleras. Su nombre proviene de una mujer noble que vivió en una de esas casas y que era famosa por su caridad. El restaurante ofrece una amplia selección de platos holandeses, como el zuurkoolstamppot, un puré de patatas con col agria, el draadjesvlees, un estofado de carne con salsa de vino tinto, o el poffertjes, unos pequeños panqueques esponjosos con mantequilla y azúcar glas.

The Pantry:

Este restaurante es un lugar acogedor y familiar, donde te sentirás como en casa. Su cocina se basa en productos locales y de temporada, y sus platos son sencillos pero sabrosos. Algunos ejemplos son el boerenkoolstamppot, un puré de patatas con col rizada y salchicha ahumada, el suddervlees, una carne guisada con cerveza y especias, o el wentelteefjes, unas torrijas con canela y azúcar.

Greetje:

Este restaurante se encuentra en una casa del siglo XVII junto al canal. Su nombre es el diminutivo de Margarita, la madre del dueño, que le inspiró para crear un menú basado en la cocina tradicional holandesa con un toque moderno. Aquí podrás disfrutar de platos como el ossenworst, una salchicha de buey ahumada con mostaza y pepinillos, el snoekbaarsfilet, un filete de lucioperca con salsa de mantequilla y limón, o el stroopwafel parfait, un postre helado con trozos de galleta de caramelo.

Estos son solo algunos ejemplos de los restaurantes que te ofrecen la oportunidad de conocer la comida tradicional holandesa en Ámsterdam. Te invitamos a que los visites y nos cuentes tu experiencia. ¡Buen provecho!

