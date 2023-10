5 Curiosidades de la Ciudad de Edimburgo

Edimburgo es una de las ciudades más fascinantes de Europa, con una historia, una cultura y una arquitectura únicas. Si estás pensando en visitarla, te contamos 5 curiosidades que quizás no sabías sobre la capital de Escocia.

1. Edimburgo tiene más edificios protegidos que cualquier otra ciudad del Reino Unido.

Se estima que hay unos 4.500 edificios catalogados como de interés histórico o arquitectónico, que abarcan desde el siglo XII hasta el XXI. Algunos de los más emblemáticos son el Castillo de Edimburgo, la Catedral de San Giles, el Palacio de Holyrood y la Royal Mile.

2. Edimburgo fue la primera ciudad del mundo en tener su propio cuerpo de bomberos.

El primer servicio de extinción de incendios se creó en 1824, bajo el mando de James Braidwood, un antiguo constructor que había estudiado las técnicas de prevención y combate de incendios en Londres. Braidwood estableció una red de estaciones, bombas y mangueras, así como un sistema de alarma y comunicación.

3. Edimburgo es la cuna de muchos escritores famosos, como Sir Walter Scott, Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, J.K. Rowling y Ian Rankin.

La ciudad ha inspirado muchas obras literarias, desde las novelas históricas de Scott hasta las aventuras de Harry Potter. De hecho, se dice que Rowling escribió los primeros libros de la saga en un café llamado The Elephant House, desde donde podía ver el Castillo de Edimburgo.

4. Edimburgo tiene el récord mundial de la mayor cantidad de personas disfrazadas de personajes de cómic en un solo lugar.

El evento se realizó en 2011, como parte del Festival Internacional del Cómic de Edimburgo, y reunió a 1.530 personas vestidas como superhéroes, villanos, monstruos y otros personajes. Entre los disfraces más populares estaban Batman, Spider-Man, Superman y Wonder Woman.

5. Edimburgo es la sede del festival de arte más grande del mundo: el Festival Fringe.

Este festival se celebra cada agosto desde 1947 y ofrece miles de espectáculos de teatro, música, danza, comedia y otras disciplinas artísticas. El Festival Fringe es famoso por su diversidad, su innovación y su espíritu libre, ya que no tiene ningún criterio de selección ni jurado.

Esperamos que te hallan gustado estas 5 Curiosidades de la Ciudad de Edimburgo te invitamos a seguir leyendo nuestros contenidos especialmente escritos para que obtengas información relevante y usable de los temas más actuales.

