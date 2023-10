5 Hoteles donde alojarse en la Ciudad de Edimburgo

La ciudad de Edimburgo es una de las más bellas y fascinantes de Europa, con su impresionante arquitectura, su rica historia y su vibrante cultura. Si estás planeando visitar esta maravillosa ciudad, te interesará saber cuáles son los mejores hoteles donde alojarte. En este artículo, te presentamos cinco opciones de alojamiento que te ofrecen comodidad, calidad y buen precio.

1. The Balmoral Hotel.

Este elegante hotel de cinco estrellas se encuentra en el corazón de la ciudad, frente a la estación de tren de Waverley y al lado de la famosa calle Princes Street. El hotel cuenta con 188 habitaciones y suites decoradas con un estilo clásico y lujoso, algunas de ellas con vistas al castillo de Edimburgo. El hotel también dispone de un spa, una piscina, un gimnasio y varios restaurantes y bares, entre ellos el galardonado Number One, que ofrece una exquisita cocina escocesa.

2. The Scotsman Hotel.

Este hotel de cuatro estrellas ocupa el antiguo edificio del periódico The Scotsman, construido en 1905. El hotel conserva muchos elementos originales, como las escaleras de mármol, las vidrieras y las chimeneas. Las habitaciones son amplias y modernas, equipadas con todas las comodidades, como televisión de pantalla plana, wifi gratis y cafetera Nespresso. El hotel también tiene un cine privado, un spa, un gimnasio y un restaurante que sirve platos locales e internacionales.

3. The Witchery by the Castle.

Este hotel boutique es uno de los más singulares y románticos de Edimburgo. Se ubica en un edificio del siglo XVI junto a la Royal Mile, la calle principal del casco antiguo. El hotel tiene solo nueve suites, cada una con una decoración diferente inspirada en el pasado histórico y mágico de la ciudad. Las suites cuentan con camas con dosel, chimeneas, bañeras victorianas y antigüedades. El hotel también tiene un restaurante que ofrece una gastronomía refinada en un ambiente gótico.

4. Apex Grassmarket Hotel.

Este hotel de tres estrellas se sitúa en el animado barrio de Grassmarket, rodeado de pubs, tiendas y restaurantes. El hotel tiene 169 habitaciones con un diseño contemporáneo y funcional, algunas con vistas al castillo de Edimburgo. El hotel también tiene una piscina cubierta, un gimnasio y un restaurante que sirve platos tradicionales escoceses con un toque moderno.

5. Castle Rock Hostel.

Este albergue es una opción ideal para los viajeros con presupuesto limitado que quieren disfrutar de la atmósfera juvenil y divertida de Edimburgo. El albergue se localiza en un edificio del siglo XIX a pocos pasos del castillo de Edimburgo y de la Royal Mile. El albergue ofrece dormitorios compartidos y habitaciones privadas, todos con baño compartido. El albergue también tiene una cocina común, una sala de estar, una terraza y organiza actividades sociales como tours, fiestas y juegos.

Estos son solo algunos de los muchos hoteles donde alojarse en la ciudad de Edimburgo. Sea cual sea tu preferencia y tu presupuesto, seguro que encontrarás el alojamiento perfecto para tu viaje.

5 Hoteles donde alojarse en la Ciudad de Edimburgo was last modified: by