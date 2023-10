5 eventos paranormales que han sucedido en Burdeos

Burdeos es una ciudad francesa famosa por su arquitectura, su cultura y su vino. Pero también es una ciudad con una larga historia y muchos secretos ocultos. Algunos de ellos tienen que ver con fenómenos paranormales que han ocurrido en sus calles, edificios y monumentos. En este artículo te presentamos cinco eventos paranormales que han sucedido en Burdeos y que te harán ver la ciudad con otros ojos.

1. El fantasma de la catedral de Saint-André.

La catedral de Saint-André es uno de los símbolos de Burdeos y un lugar de culto desde el siglo XII. Pero también es el escenario de una leyenda que cuenta que el espíritu de un arzobispo asesinado en el siglo XVI vaga por sus naves y capillas. Según la historia, el arzobispo Antonio de Noailles fue envenenado por orden del rey Enrique IV, quien lo consideraba un rival político y religioso. Desde entonces, se dice que su fantasma aparece vestido con una sotana roja y una mitra, y que se le puede oír rezar o llorar.

2. El misterio de la torre Pey-Berland.

La torre Pey-Berland es el campanario de la catedral de Saint-André y una obra maestra del gótico flamígero. Fue construida entre 1440 y 1466 por el arzobispo Pey-Berland, quien quería tener una torre independiente para albergar las campanas y evitar que dañaran la estructura de la catedral. Pero la torre tiene un secreto: en su interior hay una cripta donde se dice que está enterrado el propio Pey-Berland, junto con un tesoro y un libro maldito que contiene el secreto de la alquimia. Nadie ha podido acceder a la cripta, ya que está sellada por una puerta de hierro con un candado imposible de abrir.

3. La casa embrujada de la rue Saint-James.

La rue Saint-James es una de las calles más antiguas y animadas de Burdeos, llena de tiendas, bares y restaurantes. Pero también esconde una casa que se dice que está embrujada por los espíritus de sus antiguos habitantes. Se trata del número 57, donde vivió una familia acomodada en el siglo XVIII. Según la leyenda, el padre era un hombre cruel que maltrataba a su esposa y a sus hijos, hasta que un día los asesinó a todos y luego se suicidó. Desde entonces, se escuchan ruidos extraños, gritos, golpes y lamentos en la casa, y se ven sombras y luces inexplicables.

4. El enigma del gran teatro.

El gran teatro es uno de los edificios más emblemáticos de Burdeos y uno de los teatros más antiguos de Europa. Fue inaugurado en 1780 con una ópera de Gluck y ha sido testigo de grandes espectáculos y acontecimientos históricos. Pero también tiene un lado oscuro: se dice que bajo el escenario hay un laberinto de túneles y pasadizos que conectan con otros lugares de la ciudad, como el ayuntamiento, la catedral o el río Garona. Algunos afirman que estos túneles fueron usados por los masones, los templarios o los nazis para realizar rituales secretos o escapar de sus enemigos.

5. La leyenda del puente de piedra.

El puente de piedra es uno de los puentes más antiguos y bonitos de Burdeos, construido entre 1819 y 1822 por orden del emperador Napoleón I. Tiene 17 arcos y une las dos orillas del río Garona. Pero también tiene una leyenda que dice que cada uno de los arcos tiene el nombre de una mujer que fue asesinada por su amante y cuyo cuerpo fue arrojado al río. Según la historia, el arquitecto del puente era un hombre infiel que seducía a las mujeres y luego las mataba para evitar que lo delataran. Se dice que por las noches se puede ver el rostro de las víctimas reflejado en el agua o escuchar sus lamentos.

