Las Apps que más de usan en Burdeos

¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las aplicaciones más populares en Burdeos? En este post te vamos a mostrar las apps que más se usan en esta ciudad francesa, según un estudio realizado por la empresa de análisis de datos App Annie. Estas son las apps que no pueden faltar en tu móvil si vives o visitas Burdeos:

Bordeaux Métropole:

Esta app te permite acceder a toda la información sobre el transporte público, el aparcamiento, el medio ambiente, la cultura y el ocio en la metrópoli de Burdeos. Puedes consultar los horarios y las tarifas de los autobuses, tranvías y bicicletas, así como reservar y pagar tu plaza de parking. También puedes conocer las actividades culturales y de ocio que se ofrecen en la ciudad, así como los puntos de interés turístico y los servicios públicos.

Vinted:

Si te gusta la moda y quieres renovar tu armario sin gastar mucho dinero, Vinted es la app que necesitas. Se trata de una plataforma de compraventa de ropa y accesorios de segunda mano, donde puedes encontrar desde marcas de lujo hasta prendas vintage. Puedes vender lo que ya no usas y comprar lo que te gusta a precios muy asequibles. Además, puedes chatear con otros usuarios, seguir las tendencias y recibir consejos de estilo.

Deliveroo:

¿Te apetece comer algo rico sin salir de casa? Con Deliveroo puedes pedir comida a domicilio de los mejores restaurantes de Burdeos. Tienes una gran variedad de opciones para elegir, desde cocina francesa hasta sushi, pasando por pizza, hamburguesas, ensaladas y mucho más. Solo tienes que seleccionar tu restaurante favorito, hacer tu pedido y esperar a que te lo traigan en pocos minutos. ¡Buen provecho!

Spotify:

La música es una parte esencial de la vida, y con Spotify puedes disfrutar de ella en cualquier momento y lugar. Esta app te permite escuchar millones de canciones y podcasts de todos los géneros y artistas que te gustan. Puedes crear tus propias listas de reproducción, descubrir nuevas canciones, seguir a tus amigos y artistas favoritos, y acceder a contenido exclusivo. Además, puedes escuchar música sin conexión si tienes una suscripción premium.

Tinder:

Si estás buscando el amor o simplemente quieres conocer gente nueva, Tinder es la app que te puede ayudar. Se trata de una aplicación de citas online, donde puedes ver los perfiles de otras personas que se encuentran cerca de ti y deslizar hacia la derecha si te gustan o hacia la izquierda si no. Si hay un match, es decir, si os gustáis mutuamente, podéis empezar a chatear y quedar en persona si queréis. ¿Quién sabe? Quizás encuentres a tu media naranja en Burdeos.

