Recorrido turístico por la Ciudad de Burdeos en Países Bajos

Burdeos es una ciudad histórica y cultural que se encuentra en el suroeste de Francia, pero que también tiene una fuerte influencia holandesa. En este post, te voy a mostrar algunos de los lugares más interesantes y emblemáticos que puedes visitar en esta hermosa ciudad.

El recorrido comienza en la Plaza de la Bolsa, donde se encuentra el famoso Espejo de Agua, una gran superficie de agua que refleja los edificios del siglo XVIII que rodean la plaza. Aquí puedes tomar unas fotos espectaculares y disfrutar del ambiente animado de la zona. Luego, puedes caminar por el Puente de Piedra, el más antiguo de la ciudad, que cruza el río Garona y ofrece unas vistas impresionantes del paisaje urbano.

La siguiente parada es la Catedral de San Andrés, una joya del arte gótico que data del siglo XII. La catedral tiene una impresionante fachada con tres portales decorados con esculturas y un rosetón central. En su interior, puedes admirar las vidrieras, los altares y las capillas laterales. La catedral también tiene una torre separada llamada Pey-Berland, a la que se puede subir para tener una panorámica de la ciudad.

Después de visitar la catedral, puedes dirigirte al Gran Teatro, un edificio neoclásico que alberga la Ópera Nacional de Burdeos y el Ballet Nacional de Burdeos.

El teatro tiene una fachada majestuosa con doce columnas corintias y doce estatuas que representan a las musas y a las diosas romanas. El interior es igualmente elegante, con una escalera de mármol, un vestíbulo dorado y una sala de espectáculos con capacidad para 1.100 personas.

Si te gusta el arte, no puedes perderte el Museo de Bellas Artes, el más antiguo y grande de la ciudad. El museo tiene una colección variada que abarca desde el Renacimiento hasta el siglo XX, con obras de artistas como Rubens, Delacroix, Matisse y Picasso.

El museo también tiene un jardín donde se exhiben esculturas modernas y contemporáneas.

Para terminar el recorrido, puedes relajarte en el Jardín Botánico, un espacio verde que alberga más de 3.000 especies de plantas de diferentes regiones del mundo. El jardín tiene varias zonas temáticas, como el invernadero tropical, el jardín acuático, el jardín mediterráneo y el jardín japonés. Aquí puedes disfrutar de la naturaleza y aprender sobre la biodiversidad y la ecología.

Espero que te haya gustado este recorrido turístico por la Ciudad de Burdeos en Países Bajos. Si quieres saber más sobre esta ciudad o reservar tu viaje, puedes visitar mi página web o contactarme por correo electrónico. ¡Hasta pronto!

Recorrido turístico por la Ciudad de Burdeos en Países Bajos was last modified: by