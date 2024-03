Adicción a los juegos de azar: ¿cómo no caer en la trampa?

Las adicciones son consideradas un trastorno mental donde se crea un deseo inminente de adquirir, consumir o realizar una práctica sin medir las consecuencias de una conducta irresponsable, en el caso de los juegos de azar se conoce como ludopatía y uno de los casinos pioneros en combatir dicho flagelo es Vulkan casino .

Este tipo de conductas implican una incapacidad de controlar las acciones y emociones, en otras palabras es un trastorno compulsivo a jugar sin importar las pérdidas y los riesgos financieros, personales y familiares que todo esto puede ocasionar.

La ludopatía genera un juego compulsivo, dónde no importa las consecuencias, se apuesta aquello que valoras con la esperanza de recuperar mucho más de lo invertido, pero no se tiene estrategia, ni una metodología adecuada durante la partida.

La gran pregunta, ¿es posible controlar el proceder con el juego?, ¿es posible tener un juego responsable?, hoy responderemos dichas preguntas y le daremos herramientas para controlar dicho trastorno.

Características de un ludópata

Para poder tomar medidas y prevenir la ludopatía debes conocer qué características prevalecen en este tipo de personas, el reconocerlas es clave para evitar consecuencias graves y buscar ayuda profesional a tiempo.

La ludopatía es un trastorno que suele afectar a personas del sexo masculino, aunque en los últimos años se ha visto un incremento de casos en el sexo femenino. Por lo general, en los varones inicia con la adolescencia, y la media para hombres y mujeres se encuentra estimada entre los 18 y 25 años de edad.

Aquellas personas que tienen familiares con adicciones son más propensas a desarrollar la ludopatía, existen investigaciones que apoyan esta teoría y confirman que hay una relación genética que desencadena la adicción al juego. Otras de las características que se presentan en el individuo son:

Trastornos en el estado anímico.

Trastornos de la personalidad o trastornos límites de la personalidad.

Personas que se aburren con facilidad y con alta tendencia a ser competitivos.

Poca tolerancia a situaciones de estrés.

Personas que se irritan con facilidad y que se frustran rápidamente.

El ludópata suele decir mentiras y se aísla social y laboralmente.

El individuo presenta síntomas de depresión y angustia.

¿Qué hacer para prevenir la ludopatía?

Como todo trastorno la clave es la prevención, si conoce que en su familia hay miembros que sufren adicciones debe ser precavido con las actividades relacionadas con el juego, de ser necesario puede buscar ayuda profesional con un psicólogo o psiquiatra.

Lo siguiente que debes entender como posible jugador habitual de los juegos de azar, y como su nombre lo indica, es que el juego se basa en probabilidades y estadísticas, y aunque se pueden crear estrategias, la probabilidad nunca se irá.

Los juegos de azar, no necesariamente requieren una apuesta real, si eres aficionado de este tipo de juegos y reconoces que tiene algunas de las características de los ludópatas, es preferible que optes por los juegos gratuitos.

Las apuestas que ameritan depósitos deben ser controladas, estableciendo un presupuesto que no afecte las finanzas. Estipule un monto de apuestas semanal y asegúrese de retirarse de la partida cuando las pérdidas superen lo establecido.

Aproveche las ofertas y bonos de los casinos, conociendo las condiciones de tales beneficios, no todos los casinos poseen conductas responsables, elija muy bien en que página web o casino terrestre invertirá su dinero.

No utilice el juego como medida de escape ante situaciones difíciles de la vida, ni como medio para socializar, las horas que dedique al juego no deben ser más de dos horas, ni debe suspender sus actividades por dedicarse a jugar.

Si reconoces que tienes problemas para gestionar sus emociones, lo mejor sería abstenerse de este tipo de actividades o por lo menos hasta que sea capaz de controlar y dominar sus emociones negativas.

El paso más difícil es aceptar que se tiene problemas con el juego, una vez que aceptas la ludopatía salir de ella será más sencillo, el apoyo de amigos y familiares es clave para poder superar el problema. Ten presente que ser ludópata no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso que va por etapas.

La etapa de ganancia, que es cuando el juego genera ingresos económicos y esto provoca euforia, la etapa de pérdidas que lleva al jugador a aumentar el juego para tratar de recuperar lo perdido, la etapa de desesperación, que es la más grave, porque el jugador se vuelve compulsivo y comienza a apostar sin control alguno.

Las consecuencias en la etapa de desesperación pueden ser tan graves como la bancarrota, que indirectamente motiva al sujeto a ejecutar actos delictivos para conseguir más dinero y en casos más grave puede ser causa de suicidio.

Por supuesto, es posible no ser ludópata, lo primordial es mantener un juego responsable y buscar el asesoramiento, si siente que se está saliendo de control en este tipo de entretenimiento.

