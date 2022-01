Los Juegos de Video en Línea, una opción para divertirse y aprender

Desde que el internet provocó el gran salto tecnológico a nivel global y cultural, los juegos de video han ido a la par con dicha evolución digital, inicialmente con las consolas de videos juegos archi-conocidas desde mediados de los años 80 hasta la actualidad con ejecuciones de juegos en línea en entornos de realidad aumentada.

Pero los juegos no solamente sirven para divertirse en los ratos de ocio, sino para aprender y hasta para ganar dinero, estos temas los vamos a desarrollar en este artículo donde hablaremos de los tipos de juegos de videos, sus funciones y propósito.

Podemos decir que los juegos de video los podemos clasificar de muchas formas, se pueden clasificar por edades, por temática principalmente, por el tipo de consola o dispositivo de entrada y salida con el que el usuario interactúa, adicionalmente podemos clasificarlos por el tipo de medio en el que se desarrollan, veamos a continuación las clasificaciones.

Clasificación de los Video Juegos por el Tipo de Medio.

Esta clasificación la establecemos para indicar si el juego de video se desarrolla de forma local, en línea o y/o en realidad virtual o realidad aumentada.

En modo local mono o multijugador: Inicialmente los juegos de video de consola o en PC abrieron el abanico con el modo de juego de un jugador o multijugador, este tipo de formato no se conectaba a internet para poder ampliar las opciones del mismo, ya venía todo cargado en discos de distintos formatos para las distintas consolas disponibles.

En Línea mono o multijugador: Jugar cualquier título en línea implica ir contra la IA del juego o en formato multijugador, este es tal vez el formato más popular en la actualidad y en donde se hacen gran cantidad de torneos en los que los ganadores logran hasta millones de dólares en premios.

Realidad virtual en mono o multijugador: Los entornos de realidad virtual han ido evolucionado rápidamente, Las grandes marcas de video juego han logrado que este apartado evolucione de gran y extendida forma, solo basta con un casco VR para poder jugar a Walking Dead, Star Wars , Resident Evil o jugar al Black Jack de forma online en un casino virtual y en formato multijugador.

Realidad aumentada en mono o multijugador: de este tipo actualmente hay pocos, Microsoft es una de las empresas que más avanzada esta en este tipo de video juegos, puede ser un solo jugador o varios que a través de las posibilidades de realidad aumentada del sistema operativo Windows puedan conectarse a entornos de realidad aumentada y practiquen alguno de los juegos disponibles.

Clasificación de los video juegos por la temática

Juegos de Acción: juegos de lucha y peleas, en este tipo de video juegos el usuario realiza acciones basadas en pulsaciones de los botones que representan movimientos en la pantalla.

Juegos de Arcade: De plataformas, laberintos, aventuras. En este tipo de juegos el usuario debe ir sorteando situaciones pantalla a pantalla, las que cada vez se ponen más complicadas y rápidas, los retos más complejos deben ser solucionados de acuerdo a una estrategia que el usuario debe descubrir o crear por sí mismo, este tipo de juegos son evaluados por disciplinas universitarias cómo La Teoría de los Juegos, es un tema bastante interesante y extenso que podemos conversar en otro artículo ya que la teoría de los juegos se aplica en casi cualquier situación del mundo real.

Juegos Deportivos: Estos juegos tratan de reproducir en la pantalla los diversos deportes conocidos. En este apartado es muy famoso el juego FIFA que reproduce casi de forma idéntica las principales ligas de fútbol soccer y eventos competitivos relacionados.

Juegos de Simulación: Son muy conocidos los que reproducen al detalle la simulación de pilotaje de aviones, tanto han sido fieles a la realidad que los pilotos en la actualidad se entrenan en juegos de simulación avanzados antes de ir a pilotar aviones reales.

Juegos de mesa y de ROL: aquí los tradicionales juegos de mesa como Ludo, Damas, Ajedrez, etc.. Se llevan a la pantalla con buena fidelidad, en el caso de los juegos de ROL han evolucionado para ser unos de los más extendido en el mundo de los videos juegos online. Los juegos de ROL como todos sabemos se basan en que cada jugador adopta las características del personaje elegido asumiendo el rol del mismo en el juego.

Juegos de Memoria y desafíos intelectuales: estos juegos de retos mentales sirven para ejercitar la memoria y la rapidez mental en la respuesta a desafíos intelectuales, el más difundido tanto en su forma original como en diferentes versiones es el Tetris y el Sudoku, en la actualidad estos son ampliamente disponibles en las plataformas de juegos para móviles.

Existen gran cantidad de temáticas disponibles en la actualidad y que prácticamente están a un par de clics en cada móvil de cada usuario.

Clasificación de los video juegos por edades de los jugadores.

Clasificación “A”: Contenido para todo el público.

Clasificación “B”: Contenido para adolescente a partir de 12 años.

Clasificación “B15”: Contenido para mayores de 15 años.

Clasificación “C”: Contenido no apto para menores de 18 años.

Clasificación “D”: Contenido extremo y exclusivo para adultos.

Conclusión:

Como podemos ver, los video juegos forma un mundo virtual muy amplio en la actualidad, si bien podemos jugar un Sudoku en nuestro móvil en modo mono jugador rápidamente podemos pasar al modo multijugador en un juego de ROL o de tanques, u otro título famoso. Así mismo, podemos con el móvil pasar a modo de juego en Virtual Reality o VR o en modo de Realidad aumenta, siendo las posibilidades casi infinitas.

Adicionalmente a ello podemos aprender casi cualquier tema mediante juegos, en este apartado los juegos de aprendizaje de idiomas son muy conocidos, y finalmente si logramos gran destreza en un juego en particular podemos participar en los torneos internacionales organizados por federaciones de video juegos en línea, en los que podemos potencialmente ganar mucho dinero.

Los Juegos de Video en Línea, una opción para divertirse y aprender was last modified: by

En: Apps