Aerolínea Avianca se declaró en bancarrota en EEUU por la crisis económica provocada por el coronavirus. La aerolínea colombiana Avianca anunció este domingo 10 de mayo que se acoge a la ley de bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización debido a «la velocidad y el dramático escalamiento del impacto de la crisis del Covid-19».

«Avianca Holdings y algunas de sus subsidiarias y afiliadas solicitaron hoy acogerse voluntariamente al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos en el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York, con el fin de preservar y reorganizar los negocios de Avianca», dijo este domingo la compañía en un comunicado.

La empresa añadió que «acogerse a este proceso fue necesario debido al impacto imprevisible de la pandemia Covid-19, que ha provocado una disminución del 90 % del tráfico mundial de pasajeros».

