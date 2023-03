Gobierno de Colombia aprueba fusión de Avianca y Viva Air

Las autoridades colombianas aprobaron con condiciones la integración entre las aerolíneas Avianca y Viva Air, que había sido rechazada inicialmente, tras la suspensión de operaciones de la segunda el pasado 27 de febrero, debido a graves problemas financieros que dejaron a miles de pasajeros en tierra.

«Como consecuencia de lo anterior, se decidió la autorización de la integración condicionándola al cumplimiento de diversos remedios estructurales y de comportamiento» para dar garantías a los usuarios y evitar la concentración de mercado, señala la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en un comunicado divulgado este miércoles.

Entre esas condiciones está «que se respeten los derechos de los usuarios de Viva, se les reembolsen los tiquetes de vuelos cancelados y se les permita volar a quienes tienen pasajes pendientes de ejecutar».

Según Aerocivil, en todo caso, las compañías «deberán responder a los pasajeros de Viva afectados por las decisiones unilaterales de la empresa de cesar sus operaciones», que afectaron a pasajeros no solo en Colombia sino también en otros países latinoamericanos, especialmente en Perú.

Viva Air, una aerolínea de bajo coste creada en 2009, afronta una crisis financiera grave que la llevó a pedir el año pasado a las autoridades colombianas una integración con Avianca, solicitud que fue denegada en varias ocasiones por Aerocivil al considerar que podía generar una indebida restricción de la competencia.

Reducción de tamaño

Por eso, otra condición es «la devolución de los ‘slots'» (permisos para la realización de operaciones aéreas) «que impliquen agravar la situación de concentración en las franjas más demandadas» tanto para la temporada de verano como de invierno, «con el propósito de no incrementar las barreras de entrada que a este mercado genera el acceso a la infraestructura del Aeropuerto El Dorado» de Bogotá.

Igualmente, se deberá «mantener el esquema ‘low cost’ de Viva como opción en materia de transporte aéreo que materialice opciones a los usuarios del servicio aéreo».

Entre las condiciones también está «la devolución de frecuencias en la ruta Bogotá-Buenos Aires, que resulta particularmente impactada» por la integración, así como «mantener un límite de tarifas efectivo en las rutas donde el ente integrado queda con el 100 %» del mercado y «garantizar el dinamismo en las rutas objeto de mayor concentración».

Según Aerocivil, a esta decisión se llegó después de que su Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales hiciera «un balance entre la situación generada por la suspensión de operaciones de Viva, su condición operativa y la crisis materializada en el mes de febrero».

También se tuvo en cuenta «la posibilidad de autorizar la integración imponiendo un conjunto de remedios que, desde el punto de vista de la competencia, mitigaran las afectaciones que, a los agentes del mercado actuales y a los posibles entrantes, se podrían generar por cuenta de la operación». Aerocivil anunció el viernes pasado que anunciaría una decisión regulatoria sobre la fusión el martes, pero se anunció hoy.

Con la suspensión de las operaciones de Viva, el Departamento de Transporte abrió una investigación este mes y acusó a la empresa de violar la ley.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha anunciado en los últimos días que el Gobierno colombiano criticará hasta el último minuto la gestión de la empresa por fraude de billetes, sabiendo que la crisis es inminente.

