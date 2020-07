Alcalde Casanova entregó renovados el CDI y el ambulatorio de la parroquia San Isidro

Con cinco camas de cuidados intensivos, ocho de hospitalización, laboratorio, rayos X, salas de rehabilitación integral, entre otras áreas, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, entregó totalmente renovado el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Rafael Urdaneta, en la parroquia San Isidro, donde también dejó listo el ambulatorio Simón Bolívar, como parte de los esfuerzos para enfrentar la pandemia por coronavirus.

Este CDI se convierte en el número 21 en ser reacondicionado, de un total de 25 con los que cuenta Maracaibo y que forman parte del plan de Intervención de Áreas Priorizadas de Salud Integral Comunitarias, que desarrolla la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Acompañado de la presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon; el presidente de la Corporación de Alimentos, Jean Carlos Martínez, y de la directora de Salud de Maracaibo, Lismar Rojas, el alcalde Casanova expuso que la recuperación incluye la impermeabilización de más de 2.000 metros cuadrados de estructura, la climatización, la iluminación e intervención en las áreas externas.

Además de la entrega de los trabajos de infraestructura, el CDI Rafael Urdaneta fue dotado de insumos y equipos médicos como un nebulizador, máscaras para nebulizar, tensiómetro, dispensadores para higiene de manos y sillas de ruedas.

La inversión en rehabilitación y equipamiento asciende los 13 mil millones de bolívares, informó Casanova, quien en su jornada de trabajo de este miércoles 1 de julio, entregó igualmente restaurado el Ambulatorio Simón Bolívar, perteneciente al Sistema Regional de Salud y ubicado a dos kilómetros del CDI Rafael Urdaneta.

Informó que este es el tercer ambulatorio recuperado por el gobierno municipal. La obra consistió en el rescate de las áreas de observación, laboratorio, consultorios de vacunación, despistaje, medicina general, mantenimiento y rehabilitación de salas sanitarias; del mismo modo se trabajó en la iluminación, climatización, carpintería, instalación de señalética y sistema hidroneumático.

El alcalde bolivariano puntualizó que el objetivo de la Intervención de Áreas Priorizadas de Salud Integral Comunitarias es ir creando y configurando una red de salud totalmente recuperada y en condiciones, para afrontar esta batalla por la vida que estamos librando contra el coronavirus.