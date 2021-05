Amazon compró a MGM

Amazon y MGM (Metro Goldwyn Mayer) han firmado un acuerdo que conducirá a la adquisición de MGM por parte del gigante del comercio electrónico. La suma puesta en el plato para la operación asciende a 8.450 millones de dólares, en virtud de lo cual Amazon se convertirá en propietaria de muchos derechos importantes que pueden ser directamente funcionales al desarrollo de contenido en Amazon Studios. En conjunto, estos títulos han ganado más de 180 premios de la Academia y 100 premios Emmy.

El catálogo de MGM, que Amazon se ha comprometido a preservar, incluye más de 4.000 películas, según lo declarado por Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios:

«MGM tiene un extenso catálogo de más de 4.000 películas, que incluyen «La palabra del jurado», «Instinto básico», «Creed – Born to Fight», la franquicia de «James Bond», «La venganza de las rubias», «Embrujada» de la moon, la franquicia «Poltergeist», «Raging Bull», «Robocop», «Rocky», «El silencio de los corderos», «Stargate», «Thelma & Louise», «Tomb Raider», «Los 7 magníficos», «La Pantera Rosa» y «El asunto de Thomas Crown». También se incluyen 17.000 series de televisión como «Fargo», «The Handmaid’s Tale» y «Vikings». El valor financiero real detrás de esta operación es un tesoro de propiedad intelectual en este vasto catálogo que pretendemos reinventar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM. Es muy emocionante y ofrece muchas oportunidades para contar historias de alta calidad». Kevin Ulrich, presidente de la junta directiva de MGM, agregó: «Fue un honor haber participado en la increíble transformación de Metro Goldwyn Mayer. Para llegar a este punto, se necesitaron personas de inmenso talento con una verdadera fe en esta visión. En nombre del Consejo, me gustaría agradecer al equipo de MGM que nos ayudó a llegar a este día histórico. Me enorgullece que MGM’s Lion, que ha recordado durante mucho tiempo la edad de oro de Hollywood, continúe su legendaria historia y que la idea nacida de la creación de United Artists continúe en la forma originalmente prevista por los fundadores, guiada por su talento y su visión. La oportunidad de alinear la legendaria historia de MGM con Amazon es una combinación inspiradora».

Fuente. AD

Amazon compró a MGM was last modified: by

Temas relacionados:

En : Amazon