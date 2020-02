Amazon invertirá más de $200 millones en su servicio de nube en Latinoamérica

La empresa estadounidense Amazon invertirá unos 235 millones de dólares en los próximos dos años en el estado brasileño de Sao Paulo con el objetivo de expandir su infraestructura de nube en Latinoamérica, informó este miércoles 5-F el Gobierno estatal de Sao Paulo.

Con esta inversión, Amazon Web Services (AWS), el mayor proveedor de servicios de computación en la nube del mundo, quiere aumentar su única infraestructura de nube en Latinoamérica, localizada en el estado más poblado y rico de Brasil.

En concreto, la multinacional pretende ampliar los Centros de Procesamiento de Datos de su empresa de computación en la nube, así como expandir su oferta de servicios para soportar el «creciente» aumento del número de clientes de los sectores privado y público.

«Vamos a generar más empleo, tecnología y oportunidad también para startups, insertando el estado de Sao Paulo en el contexto mundial», afirmó el gobernador del Estado, Joao Doria, citado en un comunicado.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Sao Paulo destacaron el «salto tecnológico» que implica la nueva acción de AWS, la plataforma que, presente en un total de 22 regiones geográficas, ofrece más de 175 servicios completos para computación en la nube.

La inversión en Sao Paulo se confirmó el martes de esta semana en una reunión que mantuvieron el gobernador Doria y la secretaria de Desarrollo Económico, Patricia Ellen, con el vicepresidente mundial de Políticas Públicas de Amazon Web Services, Shannon Kellogg.

Según el Gobierno de Sao Paulo, la iniciativa nació como resultado de los encuentros realizados en noviembre durante una misión gubernamental a Estados Unidos, que contó con la asesoría de InvestSP, la agencia paulista que promueve inversión y competitividad.

