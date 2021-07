Jeff Bezos, mejor conocido por ser el fundador de Amazon, subió este 20 de Julio de 2021 junto a otros tres acompañantes, en un vuelo suborbital a bordo del New Shepard, un cohete fabricado por su compañía espacial Blue Origin. Este primer vuelo tripulado de la nave New Shepard despegó del Launch Site One de Blue Origin, situado al oeste de Texas (EE.UU.). Tres minutos más tarde, la cápsula RSS First Step se separó del cohete y continuó el vuelo hasta alcanzar una altura de más de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre un poco más que la nave de Virgen Galatic, unos siete minutos después de despegar, donde se experimentó la ingravidez.

Así fue el viaje.

A dos minutos de partir, la cápsula se separó del cohete y continuó ascendiendo hacia la línea Karman, la ampliamente reconocida frontera del espacio, a 100 km de altura. Jeff Bezos insiste en competir en el Turismo Espacial con su cohete New Shepard pic.twitter.com/zZHvflGc31 — NotiActual (@notiactual) July 20, 2021

Los pasajeros experimentaron unos cuatro minutos de ingravidez y pudieron soltarse de sus cinturones de seguridad para flotar y disfrutar del panorama de nuestro planeta a la distancia.

«Quienes han volado —los astronautas— dicen que se puede ver lo frágil que es la Tierra», declaró Bezos antes del vuelo.

La cápsula luego descendió hacia la Tierra y aterrizó en el desierto de Texas mediante el uso de paracaídas.

El cohete reutilizable de la misión también aterrizó exitosamente. Tras llevar la cápsula al espacio, el vehículo utilizó motores de freno, aletas y propulsores de aterrizaje para regresar a la Tierra.

Impacto en la opinión pública

Comentarios de los usuarios, sobre los dos vuelos de turistas espaciales hasta ahora, afirman que Virgin Galatic empresa de Richard Branson a quedado mejor cómo proveedor de este servicio hasta ahora, ya que su nave de fabricacion y diseño propio, opera de forma autónoma, sale y regresa cómo un avión sin necesidad de ser devuelvo en paracaídas cómo la de Blue Origin.

