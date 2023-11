Anacoco geopolíticamente por Isaías Márquez

Se trata de una isla Fluvial en la cuenca hidrográfica internacional y/o binacional del río Cuyuní, con extensión de unos ocho km cuadrados, equidistante del límite entre el área en controversia y el estado Bolívar, entidad a la cual pertenece, en jurisdicción del municipio Sifontes, que por su ubicación geoestratégica, casi sobre a la “Zona en Reclamación” actual, razón por la que el entonces gobierno del doctor Raúl Leoni decidió, sin alaraca ni alarde, ocuparla militarmene, el 12/11/1966.

Y, también con mucho sentido patriótico y nacionalista sovremanera, y ordenó las operaciones de la base militar isla Anacoco; hoy, “área de desarrollo integral número 11”, Redi Guayana, Base de Seguridad Territorial isla de Anacoco, que no debería conllevar actitud guerrerista alguna, donde la Fanb ha iniciado, como proyecto humanitario, las construcciones de una escuela, un ambulatorio, pistas de aterrizaje e instalaciones deportivas, dentro del marco previsto para seguridad y recuperación del territorio Esequibo, que Guyana ocupa (usurpa) de facto y expolia abusivamente, casi convencida de un fallo CIJ a su favor (vinculante) por aval de las transnacionales estadounidenses.

