Aníbal Sánchez: “Cuantos de los 20 millones 808 mil electores en RE quedarán en el pais”

Mientras algunos creen tener el número exacto de la diáspora venezolana, calculada sobre los 4.7 millones, otros se ocupan de la problemática que esto significa para los países que los acogen y poder darle atención, hasta que logren o se encaminen en su regularización.

Pocos nos ocupamos en llevar el seguimiento de las operaciones que se realizan a nivel del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el tema de Registro Civil y Electoral, “no es solo instar o hacer un llamado a los nuevos votantes o a los electores que se mudaron a actualizar sus datos, en las oficinas del ente electoral” el papel o debate de auditar el RE es frecuente al momento de llamar a una consulta, o cuando se critican los aspectos que llevarían a un proceso electoral Justo y con Mayor Competitividad, pero el tener las condiciones es una tarea del día a día, señaló el especialista .-

Al momento de ser consultado sobre la información filtrada sobre datos del Registro Electoral último, el cual contenía los datos de 20 millones 808 mil 131 electores, describe el Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez que este archivo (RE) colgado en la web para su consulta tiene variaciones “unos 50.015 Movimientos entre entradas cambios o salidas de electores” con respecto al del mes anterior, destacó, la colocación del denominado código (03) o condición de fallecidos a unos 19 mil 403 electores, dato importante debido a ese reclamo constante de su presencia en el archivo de votantes, por lo que usa como ejemplo en las redes: “se coloca objeción a un venezolano nacido en 1889 que tendría a la fecha 130 años, o el caso de otro con número de cédula 7394 de unos 97 años de edad”.-

De los 50.015 movimientos detectados en el Registro Electoral de Agosto, llamó su atención la presencia de solo 11.746 nuevos electores o votantes, que son datos que se entran en RE. Entre los que cambian 521 modificaron su dirección de habitación, unos 17.271 cambian de Centro de Votación, 10 de Fecha de Nacimiento, 32 actualizaron datos de sexo y 27 de estado civil.

Entre los movimientos de salida adicional a los fallecidos, destacan la imposición de Objeciones politicas a unos 458 electores, a 2 que el Saime homologa la fecha. Así como en datos entrantes están 76 electores a los que se le levantó la objeción.-

Al ustedes consultar en la WEB encontrarán qué hay 18.687 electores con alguna objeción o código adicional al (código 03) fallecidos y cambios anteriores; están 159 cambiaron Apellido o Nombres, y 1078 con edad superior a 111 años “quienes están en una condición como de reparo quienes tendrían que probar vía fe de vida” su existencia.-

