Aníbal Sánchez : ¿Que Esconde Anunció de Apertura de la Embajada de los EEUU?

¿Que Esconde Anunció de Apertura de la Embajada de los EEUU? responde: Aníbal Sánchez

Redes Sociales en Venezuela se encendieron a finales de Abril a partir de un nuevo anuncio cargado de una alta «Política Democrática» realizado por el secretario de Estado de EEUU, Pompeo, donde dejó mensaje que su país se está alistando para reabrir la embajada en Caracas.-

En contactos con la prensa, indicó que su equipo recibió la instrucción de preparar los planes para la reapertura de la embajada en nuestro país y así restablecer la presencia diplomática. «Lo que para un sector pudiera tener un significado distinto al diplomático»

Sin dejar de ser político, lo que podemos ver en otra de sus frases «estarán apoyando a la ciudadanía» así lo explicó y visualiza Anibal Sanchez como Analista y Consultor Politico al definir el mensaje como de «Reapertura para una nueva etapa Diplomatica», marcado por la intención al acercarse la elección,

“Queremos mucho volver a nuestra embajada (…) solo podemos hacerlo cuando las condiciones sean adecuadas”

En los EEUU se respetan los canales y roles al momento de desarrollar una Política de Estado e Internacional. Trayendo a colación lo aseverado por el enviado especial para venezuela, Abrams, donde dice que Pompeo conversa a menudo con su homóloga española, Arancha González Laya, mientras mantiene el contacto con el embajador español en Washington, Santiago Cabanas.

Esto lo dice Abrams, al tiempo que reconoce que su país no coincide «al cien por cien» con el Gobierno español sobre la situación que atraviesa Venezuela y el plan de transición presentado por EEUU.

No obstante, ha lamentado que no se haya podido negociar con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, dado que «no están dispuestos a tener discusiones serias sobre su renuncia ni sobre la vuelta a la democracia».

España, tras conocer el plan de transición de Washington, ha defendido la postura de una «solución negociada, dirigida por los propios venezolanos, que permita una salida de la crisis mediante la celebración de elecciones presidenciales y legislativas con plenas garantías democráticas».

La posición española no es igual que otros miembros de la UE en relación con la propuesta de EEUU de crear un «Consejo de Estado» en el que estén Gobierno y oposición, que sirva como gobierno de transición y en el que no estén ni Maduro ni Guaidó; pero insiste el enviado en en que se mantiene «Una comunicación cercana y hablamos de Venezuela frecuentemente».

En cuanto al avance en el país de la propuesta «mucha gente dentro y fuera del régimen» ha empezado a hacerle preguntas a Washington, como seria la composición del Consejo de Estado y cuándo ir a unas elecciones.-

SOBRE LA PROPUESTA DE EEUU

El plan de transición para Venezuela diseñado por Washington supone que Maduro y Guaidó «se hagan a un lado» para que diputados ‘chavistas’ y opositores creen un Consejo de Estado que guíe al país hacia unas elecciones presidenciales en pocos meses, mientras atiende la emergencia.

De ahí surgieron dudas sobre quienes podrían formar parte de dicho Consejo y quienes tendrían derecho a escogerlos «pues la propuesta sostiene que es en el seno de la asamblea lo que dejaría por fuera a muchos sectores» en la misma el que realmente desaparece del mapa político es Maduro, pues Guaido conservaria su estatus de diputado; quedando aún la definición de si podrían ser candidatos.

Recuerdo que cuando Pompeo, presentó la propuesta puntualizó, que si las partes acceden a esta ‘ruta’, EEUU levantará las sanciones; quedando la condición de que hayan elecciones y las fuerzas extranjeras hayan salido de Venezuela.

Aníbal Sánchez : ¿Que Esconde Anunció de Apertura de la Embajada de los EEUU? was last modified: by

En : Opinión