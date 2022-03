Aníbal Sánchez sobre encuentro de Gobierno Venezolano y de los EEUU; sobra la necesidad pero falta voluntad de avanzar

Representantes del gobierno de Estados Unidos exploraron con los del gobierno de Venezuelala posibilidad de aliviar sanciones a la industria petrolera (PDVSA)con escasos avancesy sin acuerdos sustanciales. Del encuentro debemos rescatar que fue de alto nivel, en el palacio de gobierno y de forma directa.

Las partes aprovecharon para presentar sus demandas “con una falta de ponderación y de sentido del Time político diplomático, un exceso de pragmatismo, por parte de gobiernos reformistas” opina el Analista y Consultor Aníbal Sánchez Ismayel

En este tipo de encuentro directo, después de varios años de conflictos; se esperaban las tensiones entre los que representan la potencia occidental y un gobierno antes desconocido, pero que significa un adversario ideológico y aleado de su contraparte en el mundo.

La delegación norteamericana la encabeza Juan Sebastian Gonzálezasesor de la Casa Blanca de EEUU para América Latina y el embajador James Story; por el Gobierno Nacional estaba el presidente Nicolás Maduroy la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Conversaciones se dan en el contexto del conflicto entre Ucrania y Rusia, potencia euro-asiática que tiene a

Venezuela, como su principal aliados latinoamericano. “De ahí que entre los objetivos del acercamiento para EEUU estaba explorar posibilidad de que estos gobiernos se pudieran distanciar”

Se solapa el objeto de buscar proveedor alternativo de petróleo para llenar el vacío que dejan los rusos, después que fueran sancionado. Esta necesidad de EEUU de comprometerse con Venezuela después de años de conflicto, quiso ser aprovechada por Maduro para exigir el alivio de las sanciones.

En el caso de que la operación a Venezuela no le resultara, aumentarían el costo de fidelidad a Rusia, se habla incluso de que se pueda descongelar recursos en Bancos Rusos, justo cuando se esperaba que pudiera venir una reducción del apoyo financiero o el cobro de deudas anteriores.

En las conversaciones, el Gobierno de Washington planteó el tema de política local, como es las garantías para unas elecciones presidenciales libres, un punto de interés, la reforma a la industria petrolera de forma que se facilite la producción y las exportaciones; y otro internacional como es la condena a la invasión de Ucrania.

Los representantes del gobierno norteamericano reiteraron su demanda por la liberación de seis exejecutivos de Citgo encarcelados en Venezuela.

En concesión a esto estarían dispuestos a permitir a que Venezuela use el sistema SWIFT, para facilita las transacciones financieras entre bancos; podrían permitir que empresas como la Chevron Corp, de la india ONGC y las europeas Eni, Repsol y Maurel & Prom intercambiaran cargamentos de petróleo.

Maduro exigía el levantamiento total de las sanciones que prohíben las exportaciones de petróleo, la eliminación de sanciones a funcionarios venezolanosy el regreso al control estatal de la filial estadounidense de PDVSA, Citgo.

Los funcionarios acordaron una próxima reunión de seguimiento, al igual que se estudie la posibilidad de retomar la negociación política en Mexico.

