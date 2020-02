La línea cuenta con franelas y suéteres confeccionados bajo una misma estampa para el uso casual de damas y caballeros…

Aprovechando la víspera de “San Valentín” la animadora y actriz, Anmarie Camacho, lanzó su más reciente colección de ropa casual titulada “EstiLove”; trata de una gama de franelas y suéteres confeccionados bajo una misma estampa para el uso casual de damas y caballeros.

“EstiLove se inspira en esta temporada del amor y la amistad; son prendas de vestir que se pueden usar en pareja o en solitario… La idea es que las mujeres y hombres luzcan una perfecta armonía si es que dentro de sus gusto está el usar en algunos momentos una misma pinta y así mostrarse en perfecto equilibrio en sus actividades básicas” comentó Anmarie.

Esta línea casual fue confeccionada 100% en Venezuela con telas de entera calidad. Según Anmarie lo más difícil de la experiencia fue dar con los textiles indicados “… mi objetivo es ofrecer prendas convenientes, que sean frescas y agradables durante su uso” indicó.

Para el momento de este adelanto de su nueva colección Anmarie contó con el apoyo y la transmisión del programa “Vitrina” (emitido por Televen). Los protagonistas de su imagen y pasarela fueron: Andrea Romero, Carmen Millán, Alejandro Contreras, y Kevin Arismendi; representantes de los certámenes de belleza “Sambil Model” y “Caballero Venezuela”, respectivamente.

“EstiLove es una propuesta cómoda, práctica y perfecta para esa persona especial a propósito del mes del amor y la amistad… Espero les guste” escribió Anmarie a través de sus cuentas de Instagram: @anmariecamacho y @estiloanmarie

—

Jheisson Rodríguez

JRC Comunicaciones

Anmarie Camacho presentó su más reciente colección “EstiLove” was last modified: by

En : Notas de Prensa