Apps de Google para Android gratis que usan IA para generar contenidos digitales

Google ofrece varias aplicaciones gratuitas para Android que utilizan inteligencia artificial (IA) para generar contenido de manera creativa e innovadora.

Estas aplicaciones te permiten explorar diferentes posibilidades y expresarte de nuevas formas.

Estas son algunas de las más populares

1. Google Arts & Culture

Esta aplicación te lleva a un viaje por los museos y galerías más importantes del mundo a través de la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Puedes explorar obras de arte en alta resolución, obtener información detallada sobre cada pieza y hasta crear tus propias exposiciones virtuales.

Descargar y probar Google Arts & Culture app

2. Google Imagen AI

Con esta aplicación puedes crear imágenes a partir de descripciones de texto. Simplemente escribe lo que imaginas y la IA se encargará de generar una imagen única y original. Ideal para estimular tu creatividad o para usar en proyectos de diseño.

3. Verse by Google

¿Te gusta escribir poesía?

Verse te ayuda a crear poemas originales con la ayuda de la inteligencia artificial. Simplemente escribe algunas palabras o frases y la app te sugerirá versos, rimas y estructuras poéticas para que completes tu obra.

Probar Verse by Google app

4. PhotoScan

Esta aplicación utiliza IA para escanear y mejorar tus fotos antiguas. Elimina reflejos, distorsiones y arrugas, y da nueva vida a tus recuerdos.

Descargar y probar PhotoScan

5. Google Lens

Con Google Lens puedes apuntar la cámara de tu teléfono a cualquier objeto y obtener información sobre él. La app utiliza IA para reconocer objetos, traducir texto, identificar plantas y animales, y mucho más.

La hemos probado y es increible para ser una App gratuita, nos ayuda a realizar retrobusquedas, las posibilidades son casi infinitas.

Estas son solo algunas de las aplicaciones de Google que utilizan IA para generar contenido de forma creativa. Explora estas y otras aplicaciones para descubrir nuevas posibilidades y divertirte con la tecnología.

Descargar y probar Google Lens App

Ten en cuenta que la disponibilidad y las funciones específicas de estas aplicaciones pueden variar según tu región y dispositivo Android.

Apps de Google para Android gratis que usan IA para generar contenidos digitales was last modified: by