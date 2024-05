El sector del juego en línea en México: Anticipando un Aumento del 70.

El sector del juego online en México, a punto de crecer un 70% en los próximos años

En México, el panorama de la regulación de los juegos de azar ha sufrido cambios significativos, en particular con las recientes reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Estas reformas, en vigor desde el 17 de noviembre, han introducido medidas estrictas, incluyendo el cese de la concesión de nuevos permisos y la no renovación de los permisos existentes para máquinas tragaperras en casinos. Las implicaciones de estos cambios son profundas, y las estimaciones apuntan a un posible cierre de salas de juego en el futuro, acompañado de una disminución sustancial de las contribuciones fiscales del sector.

El juego en línea emerge como una alternativa lucrativa

Mientras que el juego tradicional se enfrenta a retos, los mejores casinos en línea en México están preparados para un crecimiento exponencial. Con las reformas normativas que limitan la expansión de los casinos físicos, los operadores en línea prevén un aumento de los ingresos en los próximos tres años. Se espera que la accesibilidad y la comodidad que ofrecen los casinos virtuales atraigan a una parte importante de los jugadores, lo que se traducirá en un aumento previsto de los ingresos de hasta el 70%. Estas perspectivas optimistas reflejan la dinámica cambiante de la industria mexicana del juego, en la que las plataformas en línea se posicionan como las principales beneficiarias de los cambios normativos.

Proyecciones optimistas y estimaciones de ingresos

Los expertos de la industria prevén una evolución sustancial en el sector del juego online, con estimaciones de ingresos que superan las previsiones anteriores. Bernardo Verdejo Landeros, Director de Marketing y Fidelización de la División Online de Strendus, prevé un crecimiento de los ingresos de 4.630 millones de dólares para 2027, lo que supone un aumento significativo respecto a las previsiones anteriores. Este aumento de los ingresos subraya la creciente importancia de los casinos en línea en el panorama del juego en México y pone de relieve las lucrativas oportunidades disponibles para los operadores en el ámbito digital.

Ventajas de los casinos en línea

A diferencia de sus homólogos físicos, los casinos en línea no están sujetos a las restricciones normativas impuestas a los establecimientos físicos. Esta ausencia de limitaciones normativas permite a los casinos en línea un crecimiento sostenido, ya que no se ven afectados por los cambios normativos que afectan a los locales de juego tradicionales. Además, la accesibilidad de las plataformas en línea garantiza un acceso ininterrumpido a las experiencias de juego, independientemente de factores externos o de la evolución de la normativa.

Penetración de Internet y potencial de mercado

El potencial de crecimiento del sector del juego en línea en México se ve reforzado por el aumento de la penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes. A medida que más mexicanos obtengan acceso a Internet y a los teléfonos inteligentes, se espera que el mercado de los juegos en línea se expanda significativamente. Con aproximadamente el 17,3% de los usuarios de Internet que actualmente participan en juegos en línea, hay un amplio margen de crecimiento, sobre todo a medida que la cobertura de Internet y la propiedad de teléfonos inteligentes siguen aumentando.

Crecimiento previsto de usuarios y tendencias de apuestas

Roberto Müller, Director Financiero del casino en línea Playdoit, prevé un aumento del número de usuarios de casinos en línea en los próximos años. Las proyecciones indican que el número de usuarios de casinos en línea podría alcanzar los 31,6 millones a finales de 2028, impulsado por una combinación de mayor accesibilidad y evolución de las preferencias de apuestas. Además, existe un creciente interés entre las mujeres por las apuestas deportivas, lo que contribuirá aún más a la expansión del mercado del juego online.

Aumento del importe medio de los boletos y del potencial de ingresos

Además de un aumento en el número de usuarios, los expertos anticipan un crecimiento en el tamaño del boleto medio para las transacciones de juego en línea. Con un ticket medio actual que oscila entre los 200 y los 1.000 MXN, una tasa de crecimiento anual prevista del 18% sugiere un importante potencial de ingresos para los casinos en línea. Esta tendencia consolida aún más la posición del juego en línea como un sector lucrativo y sostenible dentro de la industria del juego en México.

Conclusiones: Reglas claras esenciales para el crecimiento

Si bien las perspectivas para el sector del juego en línea en México parecen prometedoras, las partes interesadas hacen hincapié en la importancia de contar con marcos regulatorios claros para apoyar el crecimiento y la inversión continuos. La claridad y la coherencia en las regulaciones son esenciales para atraer nuevas inversiones y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la industria del juego en línea en México. A medida que el sector siga evolucionando, la existencia de normas y reglamentos claros desempeñará un papel fundamental en la configuración de su trayectoria y en la maximización de su potencial de crecimiento y desarrollo.

El sector del juego en línea en México: Anticipando un Aumento del 70 was last modified: by